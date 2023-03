And then there were 8... Who wins it? 🤔 #UEL pic.twitter.com/ouB8Jmj0G0

Wie Jonas Siegenthaler zu einem der besten Defensiv-Verteidiger der Welt wurde

Sein Name hat nicht die Strahlkraft von Mark Streit oder Roman Josi. Aber Jonas Siegenthaler (25) ist bei den New Jersey Devils der wichtigste Verteidiger in einem der besten Eishockey-Teams der Welt.

Zwei Tage nach einem grossen Sieg (3:0 gegen Carolina) zerbricht das hoch entwickelte Spiel der New Jersey Devils an der Härte, Organisation und Erfahrung Tampas. Am Stanley Cup-Sieger von 2020 und 2021. Am Finalisten von 2022.