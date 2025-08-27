wechselnd bewölkt26°
Sport
Leichtathletik

Weltklasse Zürich: Stabhochspringerin Angelica Moser verpasst das Podest

epa12326502 Angelica Moser of Switzerland competes in the Pole Vault Women event of the Diamond League final 2025 athletics meeting at Sechselaeutenplatz in Zurich, Switzerland, 27 August 2025. EPA/MI ...
Angelica Moser vor dem Opernhaus.Bild: keystone

Moser springt auf dem Sechseläutenplatz am Podest vorbei

Stabhochspringerin Angelica Moser muss sich beim Final der Diamond League in Zürich mit dem 4. Platz begnügen. Den Diamanten sichert sich Weltmeisterin Katie Moon aus den USA.
27.08.2025, 16:1927.08.2025, 16:19
Sport

Angelica Moser war gespalten, als sie am Dienstag erfuhr, dass der Stabhochsprung der Frauen wegen der schlechten Wetterprognosen für Donnerstag um einen Tag vorverschoben wurde. Sie hatte am Montag noch ein «relativ strenges» Training absolviert.

Ob es daran lag, sei dahingestellt. Jedenfalls blieb die Europameisterin beim Kräftemessen auf dem Sechseläutenplatz mit 4,65 m klar unter ihren Möglichkeiten.

Auf 4,75 m scheiterte die 27-jährige Zürcherin dreimal deutlich, nachdem ihr drei Tage zuvor an den Schweizer Meisterschaften in Frauenfeld mit 4,80 m noch eine persönliche Saisonbestleistung gelungen war. Deshalb wurde nichts aus dem sechsten Podestplatz für Moser in der Diamond League, dem dritten in dieser Saison nach dem 2. Platz in Stockholm und dem 3. Rang in London.

Die 34-jährige Amerikanerin Katie Moon wurde ihrer Favoritenrolle gerecht. Die Olympiasiegerin von 2021 und zweifache Weltmeisterin meisterte als einzige Athletin 4,82 m. Ihre Landsfrauen Sandi Morris und Emily Grove komplettierten mit jeweils 4,75 m das Podest.

Winner Katie Moon of United States reacts during the city event of the World Athletics Diamond League final 2025 Weltklasse Zurich athletics meeting at the Sechselaeutenplatz in front of the Opera hou ...
Strahlende Siegerin: Katie Moon.Bild: keystone

Chancen auf den Sieg auf dem Sechseläutenplatz, wo Weltklasse Zürich zum dritten Mal nach 2021 und 2022 mit einigen Disziplinen am Vortag des Meetings im Letzigrund gastiert, hat Simon Ehammer im Weitsprung. Für den Appenzeller wäre es nach 2023 der zweite Triumph im Final der Diamond League. (ram/sda)


Themen
