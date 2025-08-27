wechselnd bewölkt26°
ESAF live: Wer greift im 1. Gang zusammen? SRF-Stream von der Einteilung

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Wer greift am ESAF zusammen? Die Einteilung des 1. Gangs wird bekannt

27.08.2025, 15:2227.08.2025, 15:22
  • Ab 17 Uhr werden die mit Spannung erwarteten Spitzenpaarungen vom 1. Gang des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Mollis bekannt gegeben.
  • Zu den meistgenannten Favoriten beim Saisonhöhepunkt gehören Schwingerkönig Joel Wicki aus der Innerschweiz, der Berner Fabian Staudenmann und der Ostschweizer Samuel Giger.
  • Ob es bereits im Anschwingen zu einem «Gigantenduell» zwischen zwei aus diesem Trio kommt, liegt einzig und allein in der Hand von Stefan Strebel. Dem Technischen Leiter des Eidgenössischen Schwingerverbandes obliegt die Einteilung des 1. Ganges.
Interview
«Es muss diskutiert werden vor dem Fest» – so teilt Schwingerboss Strebel den 1. Gang ein

(ram/sda)

Mehr vom ESAF:
Themen
Die Favoriten am ESAF 2025 in Mollis
1 / 14
Die Favoriten am ESAF 2025 in Mollis

Das Sägemehl in Mollis wird gepflegt. Am Sonntag verlässt es einer von 274 Teilnehmern als Schwingerkönig.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
ESAF 2025 – So gut kennt ihr euch im Schwingen aus
Video: watson
«Erste Saisonhälfte war nicht so wichtig»: Angelica Moser möchte in Zürich hoch hinaus
Die Stabhochspringerin Angelica Moser liefert oft dann, wenn es zählt. Für die Weltmeisterschaften in Tokio scheint die Europameisterin gerüstet zu sein, zuerst aber möchte sie am Mittwoch (ab 14.30 Uhr) bei Weltklasse Zürich brillieren.
Angelica Mosers Trainer Adrian Rothenbühler sagte am Sonntag an den Schweizer Meisterschaften vor dem ersten Sprung seines Schützlings gegenüber Keystone-SDA, dass sie auf dem richtigen Weg seien, wenn es Richtung 4,80 m gehe. Diese Höhe übersprang Moser im zweiten Versuch, nachdem sie zuvor über 4,40, 4,50, 4,60 und 4,70 m fehlerlos geblieben war. Ihre Saisonbestleistung verbesserte die 27-jährige Zürcherin um vier Zentimeter.
Zur Story