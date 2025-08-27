Wer greift am ESAF zusammen? Die Einteilung des 1. Gangs wird bekannt

Liveticker
27.08.2025, 15:2227.08.2025, 15:22
- Ab 17 Uhr werden die mit Spannung erwarteten Spitzenpaarungen vom 1. Gang des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Mollis bekannt gegeben.
- Zu den meistgenannten Favoriten beim Saisonhöhepunkt gehören Schwingerkönig Joel Wicki aus der Innerschweiz, der Berner Fabian Staudenmann und der Ostschweizer Samuel Giger.
- Ob es bereits im Anschwingen zu einem «Gigantenduell» zwischen zwei aus diesem Trio kommt, liegt einzig und allein in der Hand von Stefan Strebel. Dem Technischen Leiter des Eidgenössischen Schwingerverbandes obliegt die Einteilung des 1. Ganges.
Die Favoriten am ESAF 2025 in Mollis
