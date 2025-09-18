Audrey Werro unterwegs in den WM-Halbfinal. Bild: keystone

Werro kippt am Start fast um, kommt aber trotzdem weiter

Über 800 m gehört Audrey Werro an der Leichtathletik-WM in Tokio zu den Medaillenkandidaten. Noch bevor im Vorlauf der Startschuss fiel, erlebte die Freiburgerin einen kleinen Schreckmoment. Sie qualifizierte sich dennoch sicher für die Halbfinals.

800 m Frauen

Audrey Werro reiste als Anwärterin auf eine WM-Medaille nach Tokio. Dieser Rolle wurde die 21-Jährige im Vorlauf gerecht. Sie gewann ihn in 1:58.43 Minute nach einem kontrollierten Rennen, das sie von vorne lief. Im SRF sprach sie von einem für sie guten Rennverlauf, am Ende habe sie Kraft sparen können. «Auf den letzten hundert Metern sah ich, dass die anderen nicht so nahe waren, ich blieb daher bis auf die Ziellinie entspannt.»

Einen Schreckmoment erlebte Werro vor dem Startschuss. Als sie sich in Position brachte, verlor sie das Gleichgewicht. «Der Start ist immer das Problem», meinte sie, dort habe sie keine besonders gute Balance. «Ich will immer das rechte Bein und den rechten Arm vorne haben, das ist nicht so einfach. Aber ich arbeite daran.»

Ab 1:00 Min.: Am Start kippt Werro fast um. Video: SRF

Die Halbfinals sind am Freitag ab 13.45 Uhr (Schweizer Zeit) angesetzt. Um die Medaillen über die zwei Bahnrunden wird am Sonntagmittag gelaufen.

Vorbei sind die Titelkämpfe in Japan für die beiden anderen Schweizer 800-m-Läuferinnen. Veronica Vancardo wurde in ihrem Vorlauf Vierte, Lore Hoffmann belegte Rang 6. Um über die Zeit weiterzukommen, waren beide zu langsam – Hoffmann fehlten vier Zehntel.

200 m Männer

Ohne Schweizer Beteiligung findet morgen Freitag der Final über 200 m statt. Europameister Timothé Mumenthaler schied in den Halbfinals ebenso aus wie William Reais. Beide belegten in ihren Läufen jeweils den siebten Rang.

Mumenthaler (20,66 s) und Reais (20,59 s) hätten rund sechs Zehntelsekunden schneller laufen müssen – das letzte Finalticket ging für 19,98 s weg. Einen bestechenden Eindruck hinterliess mit der Jahresweltbestleitung von 19,51 s der Amerikaner Noah Lyles, der 100-m-Olympiasieger von Paris 2024. (ram)