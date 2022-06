Alex Wilson ist für schuldig befunden worden. Bild: imago-images.de

Doping! Schweizer Sprint-Star Alex Wilson für vier Jahre gesperrt

Die Doping-Affäre um den Schweizer Top-Sprinter Alex Wilson nimmt ein für ihn bitteres Ende: Er wird von der Disziplinarkammer des Schweizer Sports zu einer Sperre von vier Jahren verurteilt. Zudem muss der 31-Jährige eine Geldzahlung in Höhe von insgesamt 13'750 Franken leisten. Dies teilte Swiss Olympic am Dienstag mit.

Der Entscheid fusst auf einer positiven Dopingkontrolle vom 15. März 2021, bei der Wilson ein Abbaustoff von Trenbolon nachgewiesen worden war. Dieses stark muskelaufbauende Hormon figuriert auf der Liste der verbotenen Substanzen. Das Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist, kann noch weitergezogen werden. Innerhalb von 21 Tagen kann der Sprinter Berufung beim Internationalen Sportgerichtshof (TAS) einlegen.

Wilson hatte stets angeführt, die gefundenen Spuren des Steroids seien auf den Verzehr grosser Mengen kontaminierten Fleisches in Las Vegas zurückzuführen, weshalb die am 28. April 2021 ausgesprochene provisorische Sperre am 18. Mai 2021 zeitweilig ausgesetzt worden war. Die DK folgte der Erklärung des Sportlers aber nicht – ebenso wenig wie dessen Verdacht, Opfer eines Sabotageaktes gewesen zu sein. Ob Wilson seine Karriere überhaupt wieder fortsetzen kann, ist ungewiss. (aeg/dur)