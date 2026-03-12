klar
Armand Duplantis hat seinen eigenen Weltrekord verbessert

epa12380437 Armand Duplantis (L) of Sweden celebrates with his father Greg Duplantis (R) after winning the Men&#039;s Pole Vault final at the World Athletics Championships 2025 in Tokyo, Japan, 15 Sep ...
Armand Duplantis hat zum 15. Mal seinen Weltrekord verbessert.Bild: keystone

Entspannte 6,31 Meter: Stabhochspringer Duplantis verbessert mal wieder den Weltrekord

Er hat es schon wieder getan: Armand Duplantis hat zum 15. Mal den Weltrekord im Stabhochsprung gebrochen. Bei seinem eigenen Meeting in Uppsala sprang der Schwede 6,31 m.
12.03.2026, 21:3212.03.2026, 21:41

Armand Duplantis hat zum 15. Mal den Stabhochsprung-Weltrekord geknackt. Der 26-jährige Schwede übersprang bei seinem eigenen Meeting «Mondo Classic» in Uppsala 6,31 m. Zum zweiten Mal stellte Duplantis einen Weltrekord in Schweden auf.

Seine vorherige Bestmarke lag bei 6,30 m. Den nun gebrochenen Weltrekord stellte Duplantis an der letztjährigen Weltmeisterschaft in Tokio auf.

Die Freude war bei Duplantis natürlich riesig und das heimische Publikum völlig aus dem Häuschen. «Mondo» ist seit sechs Jahren der Weltrekordhalter. Im Februar 2020 hatte er die 6,16 m des Franzosen Renaud Lavillenie um einen Zentimeter übertroffen.

Zu seiner neuen Bestmarke sagte Duplantis kurz nach seinem Auftritt: «Ganz ehrlich. Das ist mein Zuhause. Das ist unser Zuhause. So ist es nun mal. Ich bin so stolz, dass ich das vor euch tun konnte. Ich springe für mich, ich springe für meine Familie, aber ich springe auch für euch und alle, die mich unterstützen.» Noch kurz vor seinem Sprung setzte sich der Schwede mit folgenden Worten selbst unter Druck: «Es scheint, als ob viele hier heute Abend einen Weltrekord sehen wollen.»

Der erfolgreichste Stabhochspringer der Geschichte gewann in seiner Karriere bereits zweimal an Olympischen Spielen die Goldmedaille und wurde dreimal Weltmeister. Zum ersten Mal im Jahr 2022. (riz/sda)

Der Fabelläufer, der abgekürzt hat – so hart ist die Strafe
Mehr Sport:
Themen
