Entspannte 6,31 Meter: Stabhochspringer Duplantis verbessert mal wieder den Weltrekord
Armand Duplantis hat zum 15. Mal den Stabhochsprung-Weltrekord geknackt. Der 26-jährige Schwede übersprang bei seinem eigenen Meeting «Mondo Classic» in Uppsala 6,31 m. Zum zweiten Mal stellte Duplantis einen Weltrekord in Schweden auf.
Seine vorherige Bestmarke lag bei 6,30 m. Den nun gebrochenen Weltrekord stellte Duplantis an der letztjährigen Weltmeisterschaft in Tokio auf.
WORLD RECORD!!!!!!! 👏👏👏— Owen (@_OwenM_) March 12, 2026
Watch Mondo Duplantis 🇸🇪 improve his pole vault world record to 6.31m in front of a home crowd in Uppsala.
🎥 Mondo Classic (IG) pic.twitter.com/wgIccRG7uF
Die Freude war bei Duplantis natürlich riesig und das heimische Publikum völlig aus dem Häuschen. «Mondo» ist seit sechs Jahren der Weltrekordhalter. Im Februar 2020 hatte er die 6,16 m des Franzosen Renaud Lavillenie um einen Zentimeter übertroffen.
Zu seiner neuen Bestmarke sagte Duplantis kurz nach seinem Auftritt: «Ganz ehrlich. Das ist mein Zuhause. Das ist unser Zuhause. So ist es nun mal. Ich bin so stolz, dass ich das vor euch tun konnte. Ich springe für mich, ich springe für meine Familie, aber ich springe auch für euch und alle, die mich unterstützen.» Noch kurz vor seinem Sprung setzte sich der Schwede mit folgenden Worten selbst unter Druck: «Es scheint, als ob viele hier heute Abend einen Weltrekord sehen wollen.»
Der erfolgreichste Stabhochspringer der Geschichte gewann in seiner Karriere bereits zweimal an Olympischen Spielen die Goldmedaille und wurde dreimal Weltmeister. Zum ersten Mal im Jahr 2022. (riz/sda)