Der Zeitplan der Olympischen Spiele 2020 in Tokio

Kambundji und Mancini ohne Probleme in den EM-Halbfinals

Mujinga Kambundji glückt der Auftakt an den Hallen-Europameisterschaften in Prag. Die 22-jährige Bernerin gewinnt ihren Vorlauf über 60 m locker in 7,22 Sekunden. Etwas überraschend entscheidet auch Mancini seinen Vorlauf für sich. Mit 6,64 Sekunden läuft der Freiburger bis auf drei Hundertstel an seine persönliche Bestzeit heran und qualifiziert sich mit der siebtbesten Zeit aller 37 Teilnehmer für die nächste Runde.

Kambundji war gleich zum Auftakt des zweiten Wettkampftages in der …