Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025
Au revoir, Europas Top-Ligen: Der 23-jährige Franzose Enzo Millot wechselt vom VfB Stuttgart für 28 Mio. Euro zu Al-Ahli nach Saudi-Arabien.
quelle: keystone / andreas gora
Transferticker
12.08.2025, 13:2612.08.2025, 13:26
