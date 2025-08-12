sonnig28°
Sport
Transferticker

Transfer-News: Manchester United will 120-Millionen-No-Name

Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025

Au revoir, Europas Top-Ligen: Der 23-jährige Franzose Enzo Millot wechselt vom VfB Stuttgart für 28 Mio. Euro zu Al-Ahli nach Saudi-Arabien.
ManUnited will 120-Millionen-No-Name +++ Isak will nie mehr für Newcastle spielen

12.08.2025, 13:2612.08.2025, 13:26
Sportredaktion
