Kracher in der National League: Leader Davos empfängt die ZSC Lions
- Absolutes Kracherduell in der National League: Die ZSC Lions sind bei Leader Davos zu Gast. Die Zürcher Titelverteidiger haben die letzten fünf Pflichtspiele verloren – zuletzt am Freitagabend gegen Zug.
- In der bisherigen Saison trafen der HCD und die Lions einmal aufeinander. Die Bündner setzten sich auswärts mit 2:5 durch. In der laufenden Spielzeit hat Davos erst einmal verloren.
- Aktuell steht Lausanne auf dem dritten Platz . Die Westschweizer empfangen Lugano. Die weiteren Spiele am Samstag sind: Kloten – Ambri, Servette – Bern und die SCL Tigers empfangen Fribourg-Gotteron.
- Die Partien starten alle um 19.45 Uhr und können im Ticker mitverfolgt werden.
