National League: Davos gegen ZSC Lions im Liveticker

Kracher in der National League: Leader Davos empfängt die ZSC Lions

18.10.2025, 19:1318.10.2025, 19:13

Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24

  • Absolutes Kracherduell in der National League: Die ZSC Lions sind bei Leader Davos zu Gast. Die Zürcher Titelverteidiger haben die letzten fünf Pflichtspiele verloren – zuletzt am Freitagabend gegen Zug.
  • In der bisherigen Saison trafen der HCD und die Lions einmal aufeinander. Die Bündner setzten sich auswärts mit 2:5 durch. In der laufenden Spielzeit hat Davos erst einmal verloren.
  • Aktuell steht Lausanne auf dem dritten Platz . Die Westschweizer empfangen Lugano. Die weiteren Spiele am Samstag sind: Kloten – Ambri, Servette – Bern und die SCL Tigers empfangen Fribourg-Gotteron.
  • Die Partien starten alle um 19.45 Uhr und können im Ticker mitverfolgt werden.
Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
TV24 Logo 3plus Logo
    HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
    1 / 13
    HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
    HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
    quelle: keystone / ennio leanza
