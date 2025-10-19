Nino Niederreiter zeigt gegen Nashville eine starke Vorstellung. Bild: keystone

Niederreiter entscheidend bei Jets-Sieg über Josis Predators – Devils watschen Oilers ab

Der Bündner skort doppelt und auch andere NHL-Schweizer lassen sich in der Nacht auf Sonntag Punkte gutschreiben – hervorsticht der Sieg der New Jersey Devils gegen die Edmonton Oilers.

Mehr «Sport»

Jets – Predators 4:1

Nino Niederreiter feiert mit den Winnipeg Jets den vierten Sieg in Serie. Beim 4:1 gegen Roman Josis Nashville Predators sammelt der Bündner zwei Skorerpunkte. Niederreiter traf Mitte des ersten Drittels zum 2:0 und gab beim vierten Treffer der Jets im Powerplay die Vorlage. Während sich der Schweizer Stürmer zum dritten Mal in Folge in die Skorerliste eintragen lassen konnte, blieb Josi nach zuvor drei Skorerpunkten in drei Spielen ohne Assist oder Tor. Der Berner stand mit 24:19 Minuten so lange auf dem Eis wie kein anderer Feldspieler, konnte die dritte Niederlage seines Teams in Folge jedoch auch nicht verhindern.

Blues – Stars 3:1

Bei der Partie zwischen den St. Louis Blues und den Dallas Stars kam es ebenfalls zu einem Schweizer Aufeinandertreffen. Pius Suter behielt beim 3:1 mit den Blues die Oberhand gegenüber Lian Bichsel. Suter markierte mit einem Treffer ins leere Tor den Endstand, nachdem die Stars kurz zuvor verkürzt hatten. Bichsel assistierte beim Anschlusstreffer.

Devils – Oilers 5:3

Ein erfolgreicher Abend war es für das Schweizer Trio bei den New Jersey Devils. Das Team von Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler setzte sich gegen den zuletzt zweifachen Stanley-Cup-Finalisten Edmonton um Superstar Connor McDavid 5:3 durch und feierte den vierten Sieg in Serie. Hischier glänzte dabei mit zwei Assists.

Kings – Hurricanes 3:4 OT

Ein Tor und einen Punkt gab es für Kevin Fiala bei der 3:4-Niederlage nach Verlängerung der Los Angeles Kings gegen die Carolina Hurricanes. Dem Schweizer Stürmer gelang nach 0:3-Rückstand noch der Ausgleich zum 3:3. Eine erfolgreiche Aufholjagd in Form eines Sieges blieb der Franchise aus Kalifornien jedoch verwehrt.

Blue Jackets – Lightning 3:2

Janis Moser unterlag mit den Tampa Bay Lightning bei den Columbus Blue Jackets 2:3. Moser stand über 21 Minuten auf dem Eis und verzeichnete eine ausgeglichene Bilanz.

Sharks – Penguins 0:3

Philipp Kurashev kassierte mit den San Jose Sharks eine 0:3-Packung vor Heimpublikum gegen die Pittsburgh Penguins.

(sda/con)