bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Super League: St.Gallen gegen Servette und GC gegen FCZ im Liveticker

Liveticker

Bleibt St.Gallen an Thun dran? Gegner Servette ist nicht in Form

21.02.2026, 17:00

Das Wichtigste in Kürze:

  • Am Samstag kommt es in der 26. Super-League-Runde nicht zum Duell der Gegensätze. Der souveräne Leader Thun hätte beim Schlusslicht Winterthur gastieren sollen, das Spiel wurde aber wegen unbespielbarem Terrain abgesagt.
  • Erster Verfolger von Thun ist der FC St. Gallen, der zeitgleich mit den Berner Oberländern bei Servette spielt. Das nun noch einzelne frühe Spiel beginnt um 18 Uhr.
  • Am Abend stehen sich im 293. Zürcher Derby die Grasshoppers und der FC Zürich gegenüber. Beide sind auf der Suche nach ihrer Form. GC wartet seit sieben Spielen auf einen Sieg, der FCZ hat in den letzten neun Partien nur einmal gewonnen. Das Derby beginnt um 20.30 Uhr. (abu/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste

Top Players list provided by Sofascore
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 36
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Silber schmeckt besser als Salat – Aerials-Weltmeister Noé Roth brilliert bei Olympia
Ski-Freestyler Noé Roth beschert der Schweiz die nächste Medaille an den Olympischen Spielen von Mailand-Cortina. Im Aerials muss er sich nur knapp Xindi Wang geschlagen geben.
Aerials-Crack Noé Roth sorgte in Livigno mit Silber für das nächste Schweizer Olympia-Highlight. Der 25-jährige Zuger wurde knapp hinter dem Chinesen Wang Xindi Zweiter. «Unglaublich, mega schön, ich habe vier Jahre für diesen Moment gearbeitet, eine Medaille in den Händen halten zu dürfen», sagte Roth im SRF.
Zur Story