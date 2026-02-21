Liveticker
Bleibt St.Gallen an Thun dran? Gegner Servette ist nicht in Form
Das Wichtigste in Kürze:
- Am Samstag kommt es in der 26. Super-League-Runde nicht zum Duell der Gegensätze. Der souveräne Leader Thun hätte beim Schlusslicht Winterthur gastieren sollen, das Spiel wurde aber wegen unbespielbarem Terrain abgesagt.
- Erster Verfolger von Thun ist der FC St. Gallen, der zeitgleich mit den Berner Oberländern bei Servette spielt. Das nun noch einzelne frühe Spiel beginnt um 18 Uhr.
- Am Abend stehen sich im 293. Zürcher Derby die Grasshoppers und der FC Zürich gegenüber. Beide sind auf der Suche nach ihrer Form. GC wartet seit sieben Spielen auf einen Sieg, der FCZ hat in den letzten neun Partien nur einmal gewonnen. Das Derby beginnt um 20.30 Uhr. (abu/sda)