Lindsey Vonn wurde erneut operiert. Bild: instagram/lindseyvonn

Operation ging sechs Stunden lang: Vonn zeigt die Platten und Schrauben in ihrem Bein

Fast zwei Wochen nach ihrem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt wurde Lindsey Vonn nochmals in ihrem Heimatland operiert. Die US-Amerikanerin schrieb auf Instagram, dass die OP länger als sechs Stunden dauerte. Bei der erfolgten Operation wurde der sogenannte Fixateur entfernt.

Vonn schwärmt von der Leistung ihrer Ärzte. «Dr. Hackett hat unglaubliche Arbeit geleistet. Danke Dr. Viola auch für die OP-Assistenz», schrieb die 41-Jährige. Im geteilten Beitrag veröffentlichte Vonn auch Fotos von ihrem verletzten Bein. «Wie man sieht, benötigt es viele Platten und Schrauben, um das Bein wieder zusammenzubringen», kommentierte Vonn den Beitrag.

So sieht das Röntgenbild aus. Bild: instagram/lindseyvonn

Die 84-fache Weltcupsiegerin muss noch eine Zeit lang im Spital bleiben. «Aufgrund des Ausmasses der Verletzung habe ich nach der Operation ein wenig zu kämpfen und konnte noch nicht aus dem Krankenhaus entlassen werden», teilt Vonn ihren Fans mit, aber zeigt sich zuversichtlich: «Bald ist es geschafft.»

Die Speedspezialistin kündigt auch an, dass sie bald noch mehr Informationen zu ihrer Verletzung teilen wird: «Ich werde die Verletzung bald erklären und was das alles bedeutet.»

Neun Tage vor der Olympia-Abfahrt stürzte Vonn bereits in Crans-Montana und zog sich dabei einen Kreuzbandriss zu. Trotzdem ging sie in Cortina an den Start und wollte unbedingt die Goldmedaille gewinnen. Erst im letzten Winter kehrte Vonn in den Weltcup zurück und setzte sich die Olympischen Spiele als ganz grosses Ziel. In dieser Saison konnte sie zwei Weltcup-Abfahrten für sich entscheiden. (riz)