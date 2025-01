Weltumseglerin Justine Mettraux: «Die letzte Woche war die härteste»

Justine Mettraux ist wieder an Land. Als Achte hat sie am Samstag das härteste Segelrennen der Welt beendet und ist als erste Frau im französischen Les Sables-d'Olonne angekommen. Wenige Tage nach der Vendée Globe spricht die Genferin über das Rennen.

Weltrekord, die beste Frau, die erste Schweizerin: Justine Mettraux schrieb mit ihrer Teilnahme an der Vendée Globe gleich mehrfach Geschichte. Die 38-jährige Genferin startete am 10. November 2024 in das härteste Segelrennen der Welt, am Samstag – nach 76 Tagen, einer Stunde, 36 Minuten und 52 Sekunden – überquerte sie als insgesamt Achte endlich die Ziellinie.