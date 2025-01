Für YB stand am Mittwochabend ab 21.00 Uhr der vorerst letzte Match der Champions League an. Mit einem Sieg gegen die serbischen Gäste könnten die Berner verhindern, die Ligaphase auf dem letzten Tabellenplatz zu beenden. (riz/sda)

Entlang der Route zeigte die Polizei grosse Präsenz, Grenadiere und Kastenwagen versperrten die Seitenstrassen. Die Berner Kantonspolizei hatte bereits im Vorfeld angekündigt, mit einem «sichtbaren Dispositiv» im Einsatz zu stehen. Eine fanbasierte Anlaufstelle der Young Boys (YB) mahnte die Fans zudem online, YB-Schals unter der Jacke zu tragen und sich nicht alleine in der Stadt oder in Stadionnähe zu bewegen.

Die Gästefans marschierten unter lautem Gesang vom Kornhausplatz via Innenstadt und Lorraine in Richtung Nordquartier, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Die Stimmung war aufgeheizt, aber nicht gefährlich. Es wurden Knallpetarden und Feuerwerk gezündet.

Diese brenzligen Situationen gabs schon zwischen Skistars und Drohnen

Drohnenbilder sind aus dem Skisport nicht mehr wegzudenken. Die Kameraeinstellung, die extrem nahe an den Fahrerinnen und Fahrern zeigt, wie diese sich eisige Hänge herunterstürzen, knapp an Toren vorbeischrammen oder gar stürzen, sorgen für eine besondere Emotionalität an den Sportanlässen. In den letzten Wochen häuften sich aber Vorfälle, bei denen es zu brenzligen Situationen zwischen den Kameradrohnen und den Sportlerinnen und Sportler gekommen ist: