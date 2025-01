Liveticker

Nachtspektakel in Schladming – zünden Odermatt, Meillard und Co. ein Feuerwerk?

Mehr «Sport»

Das Wichtigste in Kürze:

In Schladming steht eines der Highlights der Riesenslalom-Saison an. Auf der legendären Planai steigt am Dienstagabend der Nacht-Riesennslalom.

Mit Marco Odermatt, Loic Meillard und Thomas Tumler hat die Schweiz drei heisse Podestkandidaten in den eigenen Reihen. Vor einem Jahr triumphierte Odermatt auf dieser Strecke, im Jahr davor feierten Meillard und Gino Caviezel einen Doppelsieg.

Start zum 1. Lauf ist um 17.45 Uhr. Mit watson bist du live dabei.

1. Lauf 17.45 Uhr | 2. Lauf 20.45 Uhr

Startliste:

1 Thomas Tumler SUI

2 Henrik Kristoffersen NOR

3 Filip Zubcic CRO

4 Alexander Steen Olsen NOR

5 Loic Meillard SUI

6 Zan Kranjec SLO

7 Marco Odermatt SUI

8 River Radamus USA

9 Timon Haugan NOR

10 Atle Lie McGrath NOR

11 Stefan Brennsteiner AUT

12 Luca De Aliprandini ITA

13 Marco Schwarz AUT

14 Alex Vinatzer ITA

15 Joan Verdu AND

16 Manuel Feller AUT

17 Thibaut Favrot FRA

18 Patrick Feurstein AUT

19 Leo Anguenot FRA

20 Lucas Pinheiro Braathen BRA

23 Luca Aerni SUI

27 Fadri Janutin SUI

38 Lenz Hächler SUI

45 Livio Simonet SUI

50 Sandro Zurbrügg SUI