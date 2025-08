Die WNBA-Stars um Sophie Cunningham müssen sich gerade mit einem ungewöhnlichen Problem herumplagen. Bild: www.imago-images.de

Wieder fliegt ein Dildo aufs Feld – US-Basketballerin wird fast getroffen

Schon zum dritten Mal flog in der letzten Nacht während eines Spiels der nordamerikanischen Basketballliga WNBA ein Dildo aufs Feld – was die Betroffenen darüber denken.

Niklas Helbling Folge mir

In der WNBA, der nordamerikanischen Basketballliga der Frauen, gibt es gerade einen ungewöhnlichen Trend. Immer wieder fliegen grüne Dildos auf das Feld. In der Nacht auf den heutigen Mittwoch war dies bereits zum dritten Mal innert der letzten Tage der Fall.

Dieses Mal traf es die Partie zwischen den Los Angeles Sparks und den Indiana Fever, das ohne den verletzten Superstar Caitlin Clark antreten musste. Auch bei den Spielen in Phoenix und New York sollen Dildos geworfen worden sein, doch seien diese nicht auf dem Feld gelandet. In Los Angeles traf das Wurfgeschoss aber beinahe Sophie Cunningham.

Die 28-Jährige hatte in den sozialen Medien noch vor wenigen Tagen gefordert: «Hört auf, Dildos aufs Feld zu werfen. Ihr werdet jemanden von uns verletzen.» In Bezug auf den Post schrieb sie nun: «Das ist nicht gut gealtert.» Cunningham schien den Vorfall mit Humor zu nehmen, schon kurz danach lachte sie mit den Gegenspielerinnen darüber. Sie erschrak sichtlich, als das Sexspielzeug neben ihr landete. Sparks-Star Kelsey Plum beförderte dieses mit einem Kick wieder vom Feld.

Zuvor waren zwei Spiele der Golden State Valkyries betroffen. Vor einer Woche flog in Atlanta ein Dildo aufs Feld, in der Nacht auf Samstag war es dann in Chicago der Fall. In allen drei Fällen hatte er dieselbe Farbe. Der Werfer von Atlanta wurde am Wochenende verhaftet. Die WNBA teilte mit, dass «jeder Fan, der absichtlich einen Gegenstand aufs Feld wirft, sofort rausgeworfen und mit einem Stadionverbot von mindestens einem Jahr belegt wird.» Dazu kämen eine mögliche Verhaftung sowie Strafverfolgung seitens der lokalen Behörden.

Die Liga stellte klar: «Die Sicherheit und das Wohlergehen aller in unseren Stadien geniesst höchste Priorität für uns. Jegliche Gegenstände, die aufs Feld oder die Tribüne geworfen werden, sind ein Risiko für Spielerinnen, Schiedsrichter und Fans.» Auch Valkyries-Profi Cecilia Zandalasini empfand die Dildo-Würfe als «super gefährlich», fügte aber an: «Als wir herausgefunden haben, was es war, haben wir einfach angefangen zu lachen. So etwas habe ich noch nie gesehen.»

Andererseits kann das Verhalten einiger Fans auch als respektlos interpretiert werden. So zum Beispiel von Isabelle Harrison von den New York Liberty, die erklärte: «Es ist nicht lustig. War es noch nie. Irgendetwas aufs Feld zu werfen, ist so gefährlich.» Ausserdem forderte sie die Sicherheitsleute auf, besser zu kontrollieren. Elizabeth Williams von den Chicago Sky sagte nach dem zweiten dieser Vorfälle: «Es ist extrem respektlos. Ich sehe den Sinn nicht wirklich. Es ist sehr kindisch und wer immer das tut, sollte erwachsen werden.»

Auf ihre ganz eigene Art reagierte die 36-jährige Sydney Colson von den Indiana Fever. Nachdem beim Spiel von Golden State in Atlanta ein Dildo aufs Feld geflogen war, postete diese: «Entschuldigung, ich wollte ihn nicht so weit werfen.»

Die aktuelle Welle ist nicht der erste Vorfall mit aufs Feld geworfenen Dildos im US-Sport. So pflegten die Fans der Buffalo Bills ab 2016 eine kleine «Tradition», wenn der Rivale aus New England zu Gast war. Mehrmals flogen Sexspielzeuge von den Rängen. Während die Aktionen in den sozialen Medien zum Teil gefeiert wurden, empfanden die Spieler es auch damals als «gefährlich» und «peinlich». Gegen die Täter wurden lebenslange Stadionverbote ausgesprochen.