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Holt sich Gottéron den Meisterpuck? Dafür braucht es den ersten Heimsieg im Playoff-Final
Das Wichtigste in Kürze:
- In Freiburg kommt es am Freitagabend im Playoff-Final um den Schweizer Meistertitel im Eishockey zum vierten Spiel zwischen Fribourg-Gottéron und Davos.
- Die Freiburger streben ihren ersten Titel an, der Rekordmeister den 32., jedoch den ersten seit 2015. Fribourg kann sich mit einem Sieg den ersten Meisterpuck holen.
- Der Final verläuft bislang kurios. Erstmals seit 25 Jahren gab es in den ersten drei Partien lauter Auswärtssiege, Fribourg führt deshalb mit 2:1. Meister ist, wer vier Siege aufweist.
- Das Spiel beginnt um 20 Uhr. Mit watson und TV 24 bist du jederzeit live dabei. (abu/sda)
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Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
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