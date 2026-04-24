sonnig20°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Playoff-Final: Fribourg empfängt den HCD zu Spiel 4 – hier im Liveticker

Liveticker

Holt sich Gottéron den Meisterpuck? Dafür braucht es den ersten Heimsieg im Playoff-Final

24.04.2026, 18:30

Das Wichtigste in Kürze:

  • In Freiburg kommt es am Freitagabend im Playoff-Final um den Schweizer Meistertitel im Eishockey zum vierten Spiel zwischen Fribourg-Gottéron und Davos.
  • Die Freiburger streben ihren ersten Titel an, der Rekordmeister den 32., jedoch den ersten seit 2015. Fribourg kann sich mit einem Sieg den ersten Meisterpuck holen.
  • Der Final verläuft bislang kurios. Erstmals seit 25 Jahren gab es in den ersten drei Partien lauter Auswärtssiege, Fribourg führt deshalb mit 2:1. Meister ist, wer vier Siege aufweist.
  • Das Spiel beginnt um 20 Uhr. Mit watson und TV 24 bist du jederzeit live dabei. (abu/sda)
Eismeister Zaugg
«Fall Wallmark» – die Schiris sollten endlich schlaue «Betrüger» werden
Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
TV24 Logo 3plus Logo
Mehr Eishockey:
Sprunger fürchtet Euphorie – doch in Fribourg «gibt es nur noch ein Thema: Gottéron»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
1 / 13
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Despacito mit Eishockey-Spielern
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Schon witzig, wenn einer im Spiel kotzt»: Deniz Undav lacht über Teamkollegen
Mitten im Pokalhalbfinal wurde Stuttgarts Bilal El Khanouss plötzlich übel. Es kam, was kommen musste. Ein Mitspieler fand das offenbar sehr unterhaltsam.
Kurioser Moment im DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg (2:1): Kurz vor dem Anpfiff der Verlängerung musste sich Stuttgarts Bilal El Khannouss mitten auf dem Spielfeld übergeben. Der Marokkaner, der erst in der 63. Minute eingewechselt worden war, hatte sich über den Rasen gebeugt und etwas ausgespuckt.
Zur Story