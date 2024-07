Liveticker

Hammerduell im EM-Achtelfinal – Mbappés Frankreich oder De Bruynes Belgien fliegt heute

Mehr «Sport»

Dieses Duell hätte im Achtelfinal der Europameisterschaft in Deutschland eigentlich niemand erwartet. Als jeweils Zweitplatzierter in ihrer Gruppe treffen Frankreich und Belgien bereits in der ersten Runde der K.o.-Phase aufeinander.

Dabei waren sowohl die Bleus in der Todesgruppe mit Österreich, der Niederlande und Polen als auch die roten Teufel in einer Gruppe mit Rumänien, der Slowakei und der Ukraine klar favorisiert. Am Ende setzten sich aber die Österreicher und die Rumänen als Gruppensieger durch. Somit kommt es heute in Düsseldorf zum Hammerduell – und zum frühen Ausscheiden eines der Favoriten.

Sowohl für WM-Finalist Frankreich als auch für die Belgier von Trainer Domenico Tedesco wäre das eine grosse Enttäuschung. Zumal es mit Belgiens goldene Generation langsam aber sicher bergab geht. Viele der einstigen Stars sind bereits zurückgetreten, oder haben ihren 30. Geburtstag bereits hinter sich. So sind die beiden Superstars Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku bereits 33 bzw. 31 Jahre alt. Frankreichs Stars sind abgesehen von Antoine Griezmann (33) hingegen noch deutlich jünger, doch stehen auch sie unter Druck. Ein erneutes Achtelfinal-Aus an der EM könnte für Trainer Didier Deschamps problematisch werden.

Das Spiel verfolgst du ab 18 Uhr hier im Liveticker und im Stream vom SRF.