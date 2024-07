Murat Yakin ist der schönste Trainer der Welt, sagt die Welt

Plötzlich finden alle Murat Yakin «sooooo hot». Erstens, weil der Trainer der Fussball-Nati Erfolg hat. Zweitens, weil Gott bei ihm seinen besten Meissel angesetzt hat. Einblick in ein Stück Fankultur.

Auf TikTok kullern einer blonden jungen Frau seltsam künstliche Tränen über die Wange. Sie tippt sich an die Schläfe. Verbirgt sich da etwa der Tränenknopf? «Omw to work knowing I'll be missing Murat Yakin coaching» hat sie über ihr Weinen geschrieben: «Auf dem Weg zur Arbeit im Wissen, dass ich Murat Yakin beim Coachen verpassen werde.» Ein Schicksalskonflikt. Die Weinende findet sich mit anderen Schwärmerinnen unter dem Suchbegriff «Murat Yakin Hot».

Achtung, hier geht es NUR um Äusserlichkeiten. Um Kleider, Brillen, Haare, Wangenknochen, Zigarren und ganz am Rand auch noch um eine Waschmaschine. Denn Erfolg macht sichtbar. Und die Schweiz ist an der EM bisher eine berauschende Erfolgsgeschichte. Klar, dass sich da nach Schönheit hungernde Augen nicht nur auf das Spiel richten, sondern auch auf den Mann dahinter. Die türkische Manga-Bloggerin Elif twittert: «Murat Yakin ist sooooooooo heiss, die Schweiz sollte allein deshalb gewinnen.»

Doch auch Männer verfallen seinem Charme. «Die Schweiz stellt meinen lang gehegten Anti-Schweiz-Fanatismus wirklich in Frage, indem sie a) hervorragend ist und b) mit Murat Yakin einen absoluten Traummann als Trainer hat», twittert der britische Rocker Simon Indelicate von der Band The Indelicates.

Die «New York Times» schreibt: «Bei einem Turnier, bei dem es einige eigenwillige Modeentscheidungen an der Seitenlinie gab, ist Yakins Stil schnörkellos und lässig: die Art von Kleidung, die nicht sofort ins Auge sticht, aber der man ansieht, dass sie mehr kostet als ein Auto. Oft trägt er eine grosse Brille, die ihn zusammen mit den grauen Strähnen in seinem zurückgekämmten Haar ein wenig wie Adam Driver in der Rolle des Maurizio Gucci in dem 2021 erschienenen Film über die italienische Bekleidungsmarke aussehen lässt.»

Wer in dieser Aufnahme von Adam Driver in «House of Gucci» nicht einen Hauch Murat Yakin erkennt, ist blind. Bild: www.imago-images.de

Die NZZ sieht in Murat Yakin eher Elvis Presley und John Travolta. Voll verliebt schreibt die NZZ: «Fährt Muri mit dem Auto den Laternenpfahl um, zuckt er mit den Schultern und blinzelt lächelnd unter der 1970er-Jahre-Sonnenbrille in die Kamera. So macht er das im Werbeclip für die Autoversicherung. Alles cool, alles easy, wir müssen dabei nur so gut aussehen wie Muri, eine Mischung aus Hausi Leutenegger, Elvis Presley und John Travolta in ihren besten Jahren. Wir hatten Köbi national. Jetzt haben wir sexy Muri national. Wir freuen uns. Weil es Liebe ist.»

Sexy Muri national! Hat man in der NZZ schon mal von derartiger Hingerissenheit lesen können? Und dann kann er auch noch kaputte Waschmaschinen reparieren, sagt seine Frau! Die NZZ schmachtet und möchte Muris Waschmaschine sein.

Andere sehen weder Driver noch Hausi, Elvis oder Travolta, sondern die brilletragenden Schauspieler David Schwimmer und Jeff Goldblum. Brendan Boyle twittert: «Murat Yakin, vom Verteidiger von OJ Simpson in der HBO-Serie zum Trainer der Schweiz. Die Zeit fliegt.»

«Freude bei Trainer Jeff Goldblum, als die Schweiz in Führung geht», schreibt Craig.

Doch die eigentliche Vergleichsgrösse sitzt nicht etwa auf der Nase, sondern in den Wangenknochen. Dort, wo Gott seinen besten Meissel angesetzt hat. «Bei der Geburt getrennt?», fragen sich unzählige Tweets und TikTok-Posts rund um den Globus. Sie meinen sexy Muri national. Und Mads Mikkelsen. Und ja, es fällt einem wie schuppige Tomaten von den Augen, wieso haben wir das nicht schon längst erkannt?

«Verdammt, das ist Kino! Murat Yakin oder Mads Mikkelsen?», fragt Mbappéraptor.

«Murat Yakin, grosser Schauspieler», heisst es aus Italien.

Und «Murat Yakin feiert den Achtelsfinalsieg über Italien» aus der Türkei. Illustriert mit einer Szene aus Mikkelsens oscargekröntem Film «Der Rausch».

Eine von Yakins grossen Brillen stammt übrigens von der Wädenswiler Brillenmarke Götti. Sie kostet 500 Franken und Yakin habe sie selbst gekauft, verriet Götti dem «Tages-Anzeiger». War da vor vielen Jahren nicht mal was mit einem «stahlblauen» («Süddeutsche Zeitung») Babykaschmirpulli von Jogi Löw für 199 Euro? Da gabs eine «meterlange, internationale Warteliste» (N-TV). Noch nie hatten ein Pulli und Brillen so viel Charisma wie bei den beiden Charismatikern am Spielfeldrand.

Und dann das Haar! «Nicht sicher, ob ich Murat Yakins Haar oder sein Team mehr beneide», twittert einer.

«Murat Yakins Haar ist absolut verblüffend – sein Stylist verdient den Titel ‹Man of the match›», schreibt ein anderer.

Und wereliwer gräbt das einzige Bisschen Dekadenz an Murat Yakin aus? Natürlich ein Franzose! Er bewundert Yakins Rauchkunst: «Murat Yakin raucht seine Zigarre wie er seine Gegner an der Euro raucht.» Allerdings ist diese Szene von 2021.