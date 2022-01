Kyrgios und Kokkinakis machen «Australia Day» perfekt +++ Gambia scheitert an Kamerun

Corinne Suter und Jasmine Flury realisieren bei der Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen den ersten Schweizer Doppelsieg bei den Frauen in dieser Saison.

Die Tendenz stimmte in den letzten Wochen zuversichtlich, der Formaufbau ist offenbar perfekt gelungen: In der letzten Weltcup-Abfahrt vor den Olympischen Spielen in Peking ist Corinne Suter wieder zur Siegfahrerin geworden. Mit dem Erfolg von Garmisch kommt sie zum insgesamt vierten Weltcup-Sieg, dem ersten seit Dezember 2020 und der Abfahrt von Val d'Isère.