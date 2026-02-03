Liveticker

Drei Siege zum Titel – GC und Sion kämpfen im Cup um den Halbfinaleinzug

Am Dienstagabend stehen die ersten beiden Viertelfinals des Schweizer Cups an. Im Challenge-League-Duell trifft Neuchâtel Xamax auf Yverdon-Sport - die letzte Begegnung der beiden Teams in der Liga vor rund einer Woche endete mit einem Sieg für Yverdon. Angepfiffen wird das Spiel um 19.30 Uhr.

Eine Stunde später rollt der Ball auch im Zürcher Letzigrund. Dort empfangen die Grasshoppers im Duell zweiter Teams aus der Super League den FC Sion. (nih/sda)

Der Turnierbaum