Olympia 2026: Vonn möchte trotz Kreuzbandriss an den Start gehen

Lindsey Vonn of USA skis after her fall during the women&#039;s Downhill race at the Alpine Skiing FIS Ski World Cup, in Crans-Montana, Switzerland, Friday, January 30, 2026. (KEYSTONE/Jean-Christophe ...
Lindsey Vonn nach ihrem Sturz in Crans-Montana.Bild: keystone

Trotz Kreuzbandriss: Lindsey Vonn möchte an den Olympischen Spielen teilnehmen

Lindsey Vonn hat sich bei ihrem Sturz in Crans-Montana das Kreuzband gerissen, trotzdem möchte die 41-Jährige bei den Olympischen Spielen an den Start gehen.
03.02.2026, 16:0103.02.2026, 16:40

Nach ihrem fürchterlichen Sturz in Crans-Montana gab Lindsey Vonn am Dienstagnachmittag ein Verletzungsupdate. Die 41-Jährige wird an den Olympischen Spielen an den Start gehen. Dies trotz eines Kreuzbandrisses und Knochenprellungen. «Ich weiss, meine Chancen sind nicht mehr so hoch wie früher, aber solange es eine Chance gibt, werde ich es versuchen», sagte Vonn an der Pressekonferenz gemäss 20 Minuten.

Der Sturz von Lindsey Vonn in Crans-Montana.Video: SRF

Sie sei am heutigen Tag auf den Ski gestanden und habe sich dabei gut gefühlt. Ihre Fitness sei zwar bei 100 Prozent, aber ihr Körper nicht. Sie möchte am kommenden Sonntag in der Abfahrt unbedingt an den Start gehen. «Ich mache alles, was in meiner Kraft steht. Und ich werde ganz sicher nichts bedauern», sagt der Ski-Star. Schmerzen verspüre sie nach ihrem schweren Sturz im Wallis nicht.

Wie «20 Minuten» schreibt, erwähnt Vonn an der Pressekonferenz immer wieder den Satz: «Ich werde mein Bestes geben.» Wie gross die Medaillenchancen für die einstige Topfavoritin wirklich sind, kann aktuell noch nicht eingeschätzt werden. Das erste Abfahrtstraining in Cortina findet am Donnerstag statt.

An die Strecke in Cortina hat Vonn sehr gute Erinnerungen. Bereits zwölfmal gewann sie auf der Olimpia delle Tofane. «Ich kenne die Strecke auswendig, ich brauche also praktisch keine Besichtigung», sagt eine selbstbewusste Vonn.

Skier Lindsey Vonn of the United States speaks during a press conference at the 2026 Olympic Winter Games in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, on Tuesday, February 3, 2026. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott ...
Lindsey Vonn spricht an einer Medienkonferenz über ihre Verletzung.Bild: keystone

In ihrer letzten Weltcupsaison konnte die US-Amerikanerin am 12. Dezember 2025 in St.Moritz zum ersten Mal seit über sieben Jahren ein Weltcuprennen gewinnen. Weniger als einen Monat später war Vonn auch in Zauchensee am schnellsten und sicherte sich ihren 84. Sieg im Weltcup. Die Abfahrtswertung führt sie in dieser Saison mit 144 Punkten Vorsprung auf die Zweitplatzierte Emma Aicher an. Da sie grosse Chancen auf die kleine Kristallkugel hat, möchte sie weiterhin versuchen, bis zum Saisonende im Weltcup dabei zu sein. Allerdings kann sie es noch nicht garantieren. «Ich werde so lange weitermachen, wie ich kann», zeigt sie sich kämpferisch.

Ihrem Knie gehe es von Tag zu Tag besser und sie sei täglich mit den Ärzten im Austausch. Über eine Operation sei gar nie diskutiert worden.

United States&#039; Lindsey Vonn smiles as she arrives for a press conference by the U.S. ski team at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, Tuesday, Feb. 3, 2026. (AP Photo/Fatim ...
Trotz Kreuzbandriss ist Vonn das Lachen nicht vergangen.Bild: keystone

Erst im letzten Winter gab die zweifache Weltmeisterin den Rücktritt von ihrem Rücktritt. Das grosse Ziel waren von Anfang an die Olympischen Spiele. Vor 16 Jahren in Vancouver gewann Vonn in der Abfahrt die Goldmedaille und fuhr im Super-G auf den dritten Platz. 2018 kam in Pyeongchang eine Bronzemedaille dazu.

Von ihrem bisherigen Comeback schwärmt Vonn an der Pressekonferenz in grossen Tönen, sie beschreibt es als bestes und dramatischstes Comeback. (riz)

Mehr zu Olympia 2026:

Aleksander Kilde verzichtet auf Olympische Spiele: «Das Comeback war schon ein Sieg»
