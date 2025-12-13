Nebel
Super League: Thun gegen St.Gallen live im Stream und Ticker

Spitzenspiel im Berner Oberland: Verfolger St.Gallen fordert Leader Thun

13.12.2025, 20:00
  • Der FC Thun trifft am Samstagabend ab 20.30 Uhr daheim auf seinen ersten Verfolger St. Gallen. Der Leader und Aufsteiger aus dem Berner Oberland tritt mit viel Selbstvertrauen zum Spitzenspiel der 17. Runde an. Nach zwei Niederlagen in Folge konnte er am vergangenen Wochenende den FC Luzern mit 4:1 bezwingen. St. Gallen wartet seit zwei Partien auf einen Sieg.
  • Das bisher einzige Direktduell in der laufenden Saison entschied Thun im Oktober mit 2:1 für sich. Mit einem Sieg könnten die Ostschweizer den Rückstand auf die Thuner auf drei Punkte verkürzen.
  • In den weiteren Partien vom Samstag spielten um 18.00 Uhr Sion und die Grasshoppers sowie Zürich und Winterthur gegeneinander. (riz/sda)
Kein Sieger im Letzi: Winti sichert sich spät einen Punkt + Nächste Niederlage für GC

Die Tabelle

Die Torschützenliste

«Sie hatte sehr viel Glück»: Wie Marc Gisin auf seine verletzte Schwester traf
Nach ihrem schweren Sturz in St. Moritz wurde Skirennfahrerin Michelle Gisin noch am Donnerstag operiert. Ihr Bruder Marc war bei ihr im Spital. Er sagt: «Sie hatte sehr viel Glück.»
Marc Gisin hat während seiner Aktivkarriere mehrere furchtbare Stürze gehabt. Seinen letzten schweren Unfall hatte er 2018 in der Weltcup-Abfahrt von Gröden erlitten. Zwei Jahre später gab er schliesslich seinen Rücktritt. Seit der Saison 2023/2024 ist er Rennsportleiter bei Stöckli. Deshalb war Gisin am Donnerstag während des Frauen-Abfahrtstrainings auf der Anreise nach St. Moritz.
