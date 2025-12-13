Liveticker
Spitzenspiel im Berner Oberland: Verfolger St.Gallen fordert Leader Thun
- Der FC Thun trifft am Samstagabend ab 20.30 Uhr daheim auf seinen ersten Verfolger St. Gallen. Der Leader und Aufsteiger aus dem Berner Oberland tritt mit viel Selbstvertrauen zum Spitzenspiel der 17. Runde an. Nach zwei Niederlagen in Folge konnte er am vergangenen Wochenende den FC Luzern mit 4:1 bezwingen. St. Gallen wartet seit zwei Partien auf einen Sieg.
- Das bisher einzige Direktduell in der laufenden Saison entschied Thun im Oktober mit 2:1 für sich. Mit einem Sieg könnten die Ostschweizer den Rückstand auf die Thuner auf drei Punkte verkürzen.
- In den weiteren Partien vom Samstag spielten um 18.00 Uhr Sion und die Grasshoppers sowie Zürich und Winterthur gegeneinander. (riz/sda)