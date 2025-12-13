Nebel
Super League: FC Zürich gegen Winterthur endet mit einem Unentschieden

Kein Sieger im Letzi: Winti sichert sich spät einen Punkt + Nächste Niederlage für GC

Der FC Sion bestätigt in der 17. Runde mit dem 1:0 gegen die Grasshoppers den Sieg von vor einer Woche gegen YB. Zürich und Winterthur trennen sich 2:2.
13.12.2025, 17:0013.12.2025, 20:01

Wie am letzten Wochenende konnte sich Sion auf seinen Goalie Anthony Racioppi verlassen. Dieser hielt gegen GC in der 75. Minute den Penalty von Jonathan Asp Jensen. Kurz vor der Pause hatte es auf Sittener Seite Benjamin Kololli besser gemacht als der Däne und vom Elfmeterpunkt getroffen.

Die anderen beiden Zürcher Super-League-Klubs neutralisierten sich im Letzigrund. Der formstarke FCZ schaffte nach einem 0:1-Pausenrückstand durch Tore von Damienus Reverson und Philippe Keny die Wende, bevor sich Winterthur in der 90. Minute doch noch den verdienten Punkt sicherte. Roman Buess traf mit einem selber provozierten Penalty. (riz/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste

Top Players list provided by Sofascore
