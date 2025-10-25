trüb und nass
Super League live: FC St. Gallen – GC und Sion – Thun im Ticker

Fernduell um Leaderthron – zieht der FCSG mit Sieg gegen GC an Thun vorbei?

25.10.2025, 16:50

Der FC Thun und der einen Punkt zurückliegende FC St.Gallen liefern sich am Samstag ein Fernduell um die Tabellenführung in der Super League. Der Leader aus dem Berner Oberland gastiert beim FC Sion. Der Match beginnt wie auch das Duell zwischen St.Gallen und den Grasshoppers um 18 Uhr.

Besonders wird das Spiel zwischen dem FCSG und GC insbesondere für den Sportchef der Zürcher. Alain Sutter fungierte zwischen 2018 und 2024 nämlich sechs Jahre in selber Funktion beim heutigen Gegner. Vor dem Wiedersehen hat der 57-Jährige mit CH Media über die Zeit in der Ostschweiz gesprochen.

Beide Spiele kannst du hier ab 18 Uhr im Liveticker verfolgen. (nih/sda)

«Ich hätte mir das Ende anders gewünscht»: Alain Sutter über seine Zeit bei St.Gallen

Die Tabelle:

Die Torschützenliste:

Nach der Heim-EM bleibt die Euphorie: Aber die Zukunft von Sundhage ist ungewiss
In Luzern verspricht das erste Länderspiel nach dem Heimturnier gegen Kanada volle Ränge, doch die Ungewissheit um die Zukunft der Nationaltrainerin trübt die Aufbruchsstimmung.
98 Tage ist es her, seit sich die Schweizer Nationalspielerinnen in Bern vor der Fankurve aufgereiht haben. Trotz des 0:2 im Viertelfinal gegen Spanien liessen sie sich feiern für eine Heim-EM, die den Frauenfussball verändert hat. Sie haben für einen historischen Erfolg, eine nie vorstellbare Euphorie und Rekord-Fanmärsche mit bis zu 25'000 Fans gesorgt.
