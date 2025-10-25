Liveticker

Fernduell um Leaderthron – zieht der FCSG mit Sieg gegen GC an Thun vorbei?

Der FC Thun und der einen Punkt zurückliegende FC St.Gallen liefern sich am Samstag ein Fernduell um die Tabellenführung in der Super League. Der Leader aus dem Berner Oberland gastiert beim FC Sion. Der Match beginnt wie auch das Duell zwischen St.Gallen und den Grasshoppers um 18 Uhr.

Besonders wird das Spiel zwischen dem FCSG und GC insbesondere für den Sportchef der Zürcher. Alain Sutter fungierte zwischen 2018 und 2024 nämlich sechs Jahre in selber Funktion beim heutigen Gegner. Vor dem Wiedersehen hat der 57-Jährige mit CH Media über die Zeit in der Ostschweiz gesprochen.

Beide Spiele kannst du hier ab 18 Uhr im Liveticker verfolgen. (nih/sda)

Die Tabelle: