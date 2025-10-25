Zum Saisonauftakt fährt Gut-Behrami auf das Podest: Scheib lässt das Heimpublikum jubeln
Scheib, im Vorjahr bei der Saison-Ouvertüre auf dem Rettenbachgletscher nach einem verpatzten ersten Durchgang zum ersten Mal auf dem Podest, führte bei Halbzeit klar und gewann schliesslich mit mehr als einer halben Sekunde Vorsprung vor der Amerikanerin Paula Moltzan. Es ist der erste Weltcupsieg für die 27-jährige aus der Steiermark.
Das sagt Scheib zu ihrem ersten Sieg:
Gut-Behrami machte im ersten Rennen ihrer Abschiedstour am Nachmittag zwei Ränge gut und hielt damit auch Mikaela Shiffrin (4.) hinter sich, die nach der komplizierten letzten Saison mit der ungünstigen Startnummer 20 ins Rennen ging.
Das sagt Gut-Behrami zum Saisonauftakt:
Zweitbeste Schweizerin war Camille Rast im 15. Rang. Wendy Holdener und Vanessa Kasper, die es ebenfalls in den zweiten Lauf schafften, belegten in Abwesenheit der Vorjahressiegerin und Weltmeisterin Federica Brignone die Ränge 29 und 30.
Was sonst noch auffiel beim Auftakt in den Olympiawinter: Die Italienerinnen können ihre Verletzungsmisere im Riesenslalom kaum kaschieren. In Abwesenheit von Brignone und Marta Bassino war Asja Zenere (17.) die einzige Italienerin im zweiten Lauf. Dagegen glänzten die Amerikanerinnen mit einem starken Teamresultat. Sechs Athletinnen, so viele wie letztmals 1992 in Park City, schafften es in den zweiten Durchgang. Neben Moltzan und Shiffrin klassierten sich auch Nina O'Brien (6.) Katie Hensien (12.) und AJ Hurt (13.) in den Top 15.
Am Sonntag steht in Sölden der erste Riesenslalom der Männer auf dem Programm (10.00/13.00 Uhr). (riz/sda)