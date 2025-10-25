Riesenslalom der Frauen in Sölden

Die Freude bei Lara Gut-Behrami ist gross nach dem Riesenslalom in Sölden. Bild: keystone

Zum Saisonauftakt fährt Gut-Behrami auf das Podest: Scheib lässt das Heimpublikum jubeln

Lara Gut-Behrami startet vielversprechend in die Olympiasaison der Alpinen. Die Tessinerin wird in Sölden Dritte. Julia Scheib beendet Österreichs zehnjährige Durststrecke im Riesenslalom der Frauen.

Scheib, im Vorjahr bei der Saison-Ouvertüre auf dem Rettenbachgletscher nach einem verpatzten ersten Durchgang zum ersten Mal auf dem Podest, führte bei Halbzeit klar und gewann schliesslich mit mehr als einer halben Sekunde Vorsprung vor der Amerikanerin Paula Moltzan. Es ist der erste Weltcupsieg für die 27-jährige aus der Steiermark.

Das sagt Scheib zu ihrem ersten Sieg: «Es ist gerade stressig und ich habe viel zu tun. Die Erleichterung war natürlich riesig im Ziel. Ich möchte es jetzt wirklich geniessen. Am Start vor dem zweiten Lauf habe ich mich sehr wohlgefühlt, aber ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr so leichtfüssig war im ersten Durchgang.»

Der zweite Lauf von Julia Scheib. Video: SRF

Gut-Behrami machte im ersten Rennen ihrer Abschiedstour am Nachmittag zwei Ränge gut und hielt damit auch Mikaela Shiffrin (4.) hinter sich, die nach der komplizierten letzten Saison mit der ungünstigen Startnummer 20 ins Rennen ging.

Das sagt Gut-Behrami zum Saisonauftakt: «Es ist auf jeden Fall ein guter Start in die Saison. Ich habe den ersten Lauf sicher verschlafen und war nicht so zufrieden. Im zweiten Durchgang war es nicht so sauber, aber ich konnte dann viel mehr attackieren. »

Zweitbeste Schweizerin war Camille Rast im 15. Rang. Wendy Holdener und Vanessa Kasper, die es ebenfalls in den zweiten Lauf schafften, belegten in Abwesenheit der Vorjahressiegerin und Weltmeisterin Federica Brignone die Ränge 29 und 30.

Der zweite Lauf von Gut-Behrami. Video: SRF

Was sonst noch auffiel beim Auftakt in den Olympiawinter: Die Italienerinnen können ihre Verletzungsmisere im Riesenslalom kaum kaschieren. In Abwesenheit von Brignone und Marta Bassino war Asja Zenere (17.) die einzige Italienerin im zweiten Lauf. Dagegen glänzten die Amerikanerinnen mit einem starken Teamresultat. Sechs Athletinnen, so viele wie letztmals 1992 in Park City, schafften es in den zweiten Durchgang. Neben Moltzan und Shiffrin klassierten sich auch Nina O'Brien (6.) Katie Hensien (12.) und AJ Hurt (13.) in den Top 15.

Am Sonntag steht in Sölden der erste Riesenslalom der Männer auf dem Programm (10.00/13.00 Uhr). (riz/sda)