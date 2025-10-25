Daniel Hemetsberger auf einer der bekanntesten Pisten der Welt. Bild: IMAGO/Anadolu Agency

Hey Ski-Fan! Wir sagen dir den Pistennamen, du sagst uns den Weltcup-Austragungsort

Ab heute können Ski-Fans endlich wieder regelmässig vor dem TV fläzen und das Können von Marco Odermatt, Lara Gut-Behrami oder Corinne Suter bewundern. Aber zwischen den Läufen und Rennen brauchst du auch eine Pausenunterhaltung. Wie wär es mit diesem Quiz?

Liebe Quizzticle-Klasse

Heute, am Samstagmorgen, hat die 58. Saison im alpinen Skiweltcup begonnen. Wie das seit vielen, vielen Jahren üblich ist, findet der Saisonauftakt im österreichischen Sölden, nahe der Schweizer Grenze, statt. Die Riesenslalom-Piste (Nummer 31 auf dem Pistenplan) am Rettenbachgletscher (oder Rettenbachferner, wie die Österreicher sagen) hat keinen offiziellen Namen.

Viele andere – mehr oder weniger bekannte – Weltcupstrecken im Ski-Zirkus aber schon. Und wir wollen heute herausfinden, wie gut du dich mit ihnen und den Austragungsorten auskennst. Wo fahren Marco Odermatt, Lara Gut-Behrami und Wendy Holdener den Berg runter? In diesem Quiz musst du das wissen.

Und so geht's:

Wir nennen 30 Pisten und Strecken aus dem alpinen Ski-Weltcup der Frauen und Männer. Du musst uns sagen, in welchem Austragungsort die jeweilige Piste liegt.

Weil wir es mit dir ja stets gut meinen, gibt's drei «Gratispunkte», weil drei Austragungsorte mit unterschiedlichen Pisten doppelt vorkommen.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Notenschlüssel​ 25–30 Punkte: 6

22–24 Punkte: 5,5

19–21 Punkte: 5

16–18 Punkte: 4,5

13-15 Punkte: 4

Weniger als 15 Punkte: Nachsitzen!



