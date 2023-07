WM 2023 live: Schweiz – Norwegen im Ticker und TV

Das Schweizer Nationalteam der Frauen bestreitet an der WM in Neuseeland und Australien um 10 Uhr Schweizer Zeit das zweite Gruppenspiel gegen Norwegen. Die Norwegerinnen um Starspielerin Ada Hegerberg stehen nach der Auftaktniederlage gegen Neuseeland (0:1) besonders unter Druck. Aber auch für die Schweizerinnen ist es nach dem geglückten Einstand gegen die Philippinen (2:0) und vor dem letzten Gruppenspiel gegen Neuseeland am Sonntag ein Schlüsselspiel im Kampf um den Vorstoss in die Achtelfinals. (sda)