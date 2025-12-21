Super-G der Frauen, Val d'Isère 1. Sofia Goggia (ITA) 1:20,24

2. Alice Robinson (NZL) +0,15

3. Lindsey Vonn (USA) +0,36 …

20. Malorie Blanc (SUI) +1,39

22. Jasmina Suter (SUI) +1,58

23. Joana Hählen (SUI) +1,59

24. Delia Durrer (SUI) +1,65

27. Jasmine Flury (SUI) +1,78

35. Janine Schmitt (SUI) +2,48

45. Priska Ming-Nufer (SUI) +3,45



Sofia Goggia rast im Super-G von Val d'Isère zum Sieg. Bild: keystone

Goggia siegt vor Robinson und Vonn – Schweizerinnen auch heute geschlagen

Sofia Goggia feiert in Val d'Isère ihren 27. Weltcup-Sieg. Die Italienerin gewinnt den Super-G vor der Neuseeländerin Alice Robinson und der Amerikanerin Lindsey Vonn. Die Schweizerinnen beziehen erneut eine Schlappe.

Goggia, die schon beim ersten Super-G der Saison in St. Moritz als Dritte auf dem Podest stand, legte 15 Hundertstel zwischen sich und Robinson. Am Samstag in der Abfahrt vergab die Italienerin den möglichen Sieg mit einem Fehler im unteren Streckenteil, nun rehabilitierte sie sich für den 8. Rang am Vortag.

Die Siegesfahrt von Sofia Goggia. Video: SRF

Robinson ihrerseits bestätigte ihre starke Form und knüpfte an ihre herausragende Leistung vor Wochenfrist an, als sie im Engadin überraschend ihren ersten Super-G der Karriere gewann. Mit Platz 2 verteidigte die 24-Jährige die Führung in der Disziplinenwertung. Die Konstanz in Person ist momentan Lindsey Vonn. Die Altmeisterin büsste 36 Hundertstel auf Goggia ein und stieg im fünften Speedrennen der Saison zum vierten Mal auf das Podest.

Die Schweizerinnen konnten die verletzungsbedingten Ausfälle von Lara Gut-Behrami, Michelle Gisin und Corinne Suter wie schon am Samstag nicht auffangen. Als beste Athletin von Swiss-Ski klassierte sich Malorie Blanc mit 1,39 Sekunden Rückstand im 20. Rang. Jasmina Suter, Joana Hählen und Delia Durrer reihten sich geschlossen auf den Plätzen 22 bis 24 ein. Jasmine Flury fuhr als 27. ebenfalls in die Punkte. (abu/sda)

