National League: SC Bern gegen HC Davos im Liveticker

Liveticker

Klassiker in Bern: Der SCB empfängt Leader Davos – ZSC zu Gast bei Servette

22.11.2025, 18:45
  • Der SC Bern kommt in dieser Saison weiterhin nicht vom Fleck und liegt aktuell auf dem zweitletzten Platz. Einzig das ewige Schlusslicht Ajoie hat noch weniger Punkte auf dem Konto.
  • Heute Abend ist ausgerechnet Leader Davos in der PostFinance-Arena zu Gast. 31 (!) Zähler mehr haben die Bündner in dieser Saison bisher gesammelt. Das bisher einzige Direktduell gewann der HCD knapp mit 2:1.
  • So souverän wie zu Beginn der Saison ist Davos aber nicht mehr unterwegs. Nur zwei der letzten sechs Partien konnte der Rekordmeister für sich entscheiden.
  • Die weiteren Partien am Samstag sind: Servette – ZSC Lions, Ambri – Rapperswil-Jona, Lausanne – Zug und SCL Tigers – Kloten.
  • Alle fünf Spiele starten um 19.45 Uhr und können im Liveticker mitverfolgt werden.

Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24

Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
Mehr Eishockey:
