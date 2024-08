Um 21 Uhr treffen Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré auf die Australierinnen Mariafe Artacho/Taliqua Clancy. Diese wurden in ihrer Gruppe Zweite und sind in der Weltrangliste auf Platz 26 klassiert. Die Schweizerinnen befinden sich dort elf Ränge weiter vorne. Sie dürfen auch aufgrund ihrer bisherigen Leistungen in Paris als Favoritinnen gelten, einfach wird es aber nicht.

Bild: keystone