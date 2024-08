Feuchte Augen nach der verpassten Medaille bei Simon Ehammer. Bild: keystone

«Es wäre so viel mehr drin gelegen» – Ehammer nach verpasster Weitsprung-Medaille traurig

Simon Ehammer verpasst an den Olympischen Spielen in Paris im Weitsprung eine Medaille. Als Vierter fehlen dem 24-jährigen Appenzeller 14 Zentimeter zu Bronze.

Mit seinem zweiten Versuch kam Ehammer auf eine Weite von 8,20 Meter. Damit steigerte er sich gegenüber der Qualifikation (8,09 m) zwar deutlich, blieb aber weit von seiner persönlichen Bestweite und dem Schweizer Rekord entfernt (8,45 m).

Video: SRF

Aus diesem Grund zeigte sich der 24-jährige Appenzeller nach dem Wettbewerb im SRF-Interview enttäuscht. Zwar stellte der Olympia-Debütant klar: «Es ist keine Niederlage. Vierter an den ersten Olympischen Spielen ist super.» Mit feuchten Augen fügte Ehammer aber an: «Nur weiss ich, dass so viel mehr drin gelegen wäre. Ich springe 8,20 m fast ohne Balken. Wäre mir der Absprung besser gelungen, wäre ich auch bei den Jungs vorne gewesen.»

Ehammer, der den Zehnkampf geopfert hatte, um im Weitsprung an den Start gehen zu können, hatte bei seinem besten Versuch keinen optimalen Absprung. Eine Marge von fast 15 Zentimetern verhinderten ein noch besseres Ergebnis und die erste Schweizer Medaille in der Leichtathletik an Olympischen Spielen seit Werner Günthör 1988 in Seoul.

«Es tut einfach weh, weil ich der erste bin, der ohne Medaille nach Hause geht. Bitter. Ich muss das so nehmen, zwei Tage reflektieren und dann werde ich stolz sein. Aber es war nicht der Wettkampf, den ich mir geträumt habe. Im zweiten Versuch habe gut reagiert, aber danach Mühe, keinen richtigen Rhythmus gehabt. Wenn ich den zweiten Versuch hätte wiederholen können auf dem Brett … aber ja, wenn, wenn, wenn.» Simon Ehammer

Der Gold-Sprung von Miltiadis Tentoglou. Video: SRF

Es siegte Topfavorit Miltiadis Tentoglou aus Griechenland vor dem Jamaikaner Wayne Pinnock und Mattia Furlani aus Italien. Tentoglou, nun Doppel-Olympiasieger und Weltmeister, sicherte sich mit einer Weite von 8,48 m die Goldmedaille. Er sprang 12 respektive 14 Zentimeter weiter als Pinnock und Furlani. (nih/sda)