Liveticker

GC empfängt Aarau vor ungewöhnlicher Kulisse zum Hinspiel der Barrage

Mehr «Sport»

Zum Abschluss einer weiteren enttäuschenden Saison geht es für die Grasshoppers noch einmal um Sein oder Nichtsein in der Super League. Der Rekordmeister spielt in der Barrage gegen den FC Aarau um den Ligaerhalt und gegen den zweiten Abstieg in sechs Jahren.

Weil der Letzigrund wegen eines Konzerts nicht zur Verfügung steht, empfangen die Zürcher den Zweiten der Challenge League im Hinspiel am Dienstagabend (20.30 Uhr) in Lugano. Das Spiel verfolgst du hier bei watson im Liveticker. Das Rückspiel findet am Freitag in Aarau statt. (nih/sda)