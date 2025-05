Zum ersten Mal in der Geschichte des SRF kommentiert eine Frau einen Fussballmatch

Mit Rachel Rinast wird erstmals eine Frau Fussballspiele in der Schweiz im TV kommentieren. Dies vermeldete SRF am Dienstagmorgen.

An der Women’s EURO 2025, welche in der Schweiz stattfinden wird, kommentiert erstmals eine Frau in der Schweiz ein Fussballspiel. Rachel Rinast wird am 4. Juli bei der Partie Dänemark gegen Schweden als Kommentatorin im Einsatz stehen.

Weiterhin wird die ehemalige Fussballerin zusammen mit Calvin Stettler die Spiele des Schweizer Nationalteams der Frauen als Co-Kommentatorin begleiten. Für die kommende Saison ist Rinast als Kommentatorin für Spiele in der Europa League und Conference League vorgesehen.

Rinast zeigt sich gegenüber SRF sehr stolz: «Es bedeutet mir viel, Pionierin zu sein und dazu beitragen zu können, dass sich das Publikum an weibliche Stimmen bei Fussballspielen gewöhnt. Ich hoffe, ich kann damit Mädchen und Frauen auch inspirieren und anspornen.»

Auch SRF freut sich über den Schritt, welcher Rinast machen wird, Reto Gafner verantwortlich für die Fussballberichterstattung bei SRF sagt: «Wir fördern seit Jahren weibliche Stimmen im Fussball. Die erste Live-Kommentatorin ist der nächste wichtige Schritt in diesem Prozess. Als Co-Kommentatorin bei den Nati-Spielen überzeugte Rachel Rinast mit ihrer erfrischenden, herzhaften Art. Ich freue mich, dass sie ihre Fähigkeiten bei SRF künftig noch stärker einbringen kann.»

Die 34-Jährige stand in ihrer Fussballkarriere 48-mal für die Schweizer Nationalmannschaft auf dem Platz und nahm auch an Europa- und Weltmeisterschaften teil. Seit zwei Jahren ist die schweizerisch-deutsche Doppelbürgerin bei SRF als Expertin und Co-Kommentatorin im Einsatz. (riz)