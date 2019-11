Die «Arena» war ein Schlachtfeld – und alle stürzen sich auf Veganerin Meret Schneider

In der jüngsten SRF-«Arena» diskutierte Moderator Sandro Brotz mit seinen Gästen über Veganismus. Doch es ging ganz anders zu und her als in den Netzkommentarspalten. Für Stimmung sorgte vor allem Neo-Nationalrätin Meret Schneider.

Zur Feier des Weltvegantags am 1. November lud Moderator Sandro Brotz seine Gäste zur Veganer-«Arena» ein. Illustre Personen füllten die Runde, darunter Gastronom und Vegi-Papst Rolf Hiltl, Neo-Nationalrätin und Veganerin Meret Schneider, Mike Egger, Nationalrat der SVP, und Markus Ritter, Präsident des Bauernverbands und Nationalrat der CVP.

Drei Prozent der Schweizer Bevölkerung ernähren sich vegan, elf Prozent vegetarisch. Der Rest vertilgt im Durchschnitt 52 Kilogramm Fleisch pro Kopf und …