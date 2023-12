Champions League – die Auslosung der Achtelfinals live im Stream

Liveticker

Die Auslosung der Champions-League-Achtelfinals – welche Kracher gibt es zu sehen?

Zum letzten Mal fand die Gruppenphase der Champions League in der bekannten Form statt. Anstelle von acht Gruppen à je vier Teilnehmern gibt es in Zukunft eine Liga mit 36 Klubs, die je acht Partien absolvieren werden. Das ist aber erst ab nächster Saison der Fall, nun geht es erst einmal in die entscheidende Phase der aktuellen Ausgabe der Königsklasse.

Heute, Montag, werden nämlich die Achtelfinal-Paarungen ausgelost. Die Auslosung kannst du hier ab 12 Uhr im Liveticker und im Stream verfolgen. Im Anschluss werden auch die Zwischenrunden-Paarungen der Europa League und der Conference League ausgelost. Dort finden wir auch heraus, auf wen YB in der Europa League und Servette in der Conference League treffen.