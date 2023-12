Champions League und Europa League – die Auslosung live im Stream

Die Zwischenrunden-Paarungen in der Übersicht

Feyenoord Rotterdam – AS Roma

AC Milan – Stade Rennes

RC Lens – SC Freiburg

Young Boys – Sporting Lissabon

Benfica Lissabon – Toulouse

Sporting Braga – Karabach Agdam

Galatasaray Istanbul – Sparta Prag

Schachtar Donezk – Olympique Marseille



Die Hinspiele finden am 15. Februar statt, die Rückspiele werden eine Woche später am 22. Februar ausgetragen.