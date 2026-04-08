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Champions League live: PSG – Liverpool & Barça–Atlético in Ticker und TV

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Champions-League-Kracher 2.0 – PSG empfängt Liverpool, Barça fordert Atlético

08.04.2026, 19:54

Am Mittwoch steht in der Champions League die zweite Tranche der Viertelfinal-Hinspiele an. Dabei kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Titelverteidiger Paris Saint-Germain und dem englischen Meister Liverpool und somit zu einer Neuauflage des letztjährigen Achtelfinals. Damals setzte sich PSG auf dem Weg zum langersehnten Titel in der Königsklasse im Penaltyschiessen durch. Die Reds sinnen auf Revanche.

Im spanischen Duell zwischen dem FC Barcelona und Atlético Madrid sind die Katalanen der Favorit. Der Leader der La Liga ist jedoch gewarnt: Im Halbfinal des spanischen Cups unterlag Barça den Colchoneros mit dem Gesamtskore von 3:4. Die beiden Partien werden um 21 Uhr angepfiffen. Hier kannst du sie im Liveticker und im Livestream vom SRF (Barça – Atlético) verfolgen. (nih/sda)

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