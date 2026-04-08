klar11°
DE | FR
burger
Sport
Champions League

CL-Viertelfinals: Liverpool in Paris chancenlos, Barça verliert nach Rot

Liverpool&#039;s Ibrahima Konate reacts during the Champions League quarterfinal first leg soccer match between Paris Saint-Germain and Liverpool in Paris, Wednesday, April 8, 2026. (AP Photo/Aurelien ...
Liverpool wurde in Paris vorgeführt – dementsprechend gross ist der Ärger bei Virgil van Dijk und Ibrahima Konaté (m.).Bild: keystone

Liverpool ist chancenlos, verliert in Paris aber nur 0:2 – Barça unterliegt in Unterzahl

Der Titelverteidiger Paris Saint-Germain zuhause gegen Liverpool und Atlético Madrid sogar auswärts in Barcelona gehen mit einer 2:0-Führung in die Rückspiele der Champions-League-Viertelfinals.
08.04.2026, 21:4208.04.2026, 23:11
Inhaltsverzeichnis
PSG – Liverpool 2:0Barcelona – Atlético 0:2

PSG – Liverpool 2:0

Der Druck auf Liverpools Meistertrainer Arne Slot dürfte nach dem Viertelfinal-Hinspiel in Paris weiter steigen. Im letzten Jahr hatte sein Team beim PSG noch 1:0 gewonnen, ehe man gegen den späteren Champion im Rückspiel im Penaltyschiessen ausschied. Nun muss man einen Zweitore-Vorsprung aufholen, und nach dem harmlosen Auftritt im Parc des Princes muss man sich fragen, wie sie dies bewerkstelligen wollen.

Liverpool&#039;s manager Arne Slot leaves the field after the Champions League quarterfinal first leg soccer match between Paris Saint-Germain and Liverpool in Paris, Wednesday, April 8, 2026. (AP Pho ...
Arne Slot stellte sein Team nicht für den Erfolg ein.Bild: keystone

Désiré Doué nach nur zehn Minuten und Kwitscha Kwarazchelia nach einer guten Stunde schossen die beiden Tore zum verdienten 2:0-Sieg der Franzosen. Äusserst magere 0,18 erwartete Tore wies die Statistik am Ende für das extrem schwache Liverpool aus. Dennoch liess Slot den zum Saisonende wechselnden Mohamed Salah bis zum Ende auf der Bank schmoren.

Dass die Reds nicht höher verloren lag einerseits am starken Goalie Giorgi Mamardaschwili und andererseits schwachen Abschlüssen von den Gastgebern. Unter anderem Ousmane Dembélé und Torschütze Doué vergaben weitere aussichtsreiche Chancen. Einmal scheiterte Weltfussballer Dembélé zudem am Pfosten.

Die Highlights der Partie.Video: YouTube/blue Sport

So bleibt Liverpool immerhin eine leise Hoffnung fürs Rückspiel von nächstem Dienstag – wobei dann eine deutliche Steigerung hermuss.

Paris Saint-Germain - Liverpool 2:0 (1:0)
SR Sanchez (ESP).
Tore: 12. Doué 1:0. 65. Kwarazchelia 2:0.

Neuer scherzt nach Glanzleistung – wem es ernst ist mit seinem Platz im DFB-Tor

Barcelona – Atlético 0:2

Im spanischen Duell zwischen Atlético und Barcelona kamen die Madrilenen erstmals seit 2006 zu einem Auswärtssieg gegen die Katalanen. Sie waren damit gut bedient, fast alles lief für das Team von Langzeitcoach Diego Simeone.

Die Minute vor der Pause hatte es im erst teilweise neuen Camp Nou in sich. Der Barça-Teenager Pau Cubarsi konnte Atléticos Trainersohn Giuliano Simeone nur mit einem Foul daran hindern, alleine aufs Tor zu ziehen. Die Rote Karte war die logische Strafe, und die zweite folgte auf dem Fuss. Der argentinische Weltmeister Julian Alvarez zirkelte den fälligen Freistoss aus gut 20 Metern genau ins Lattenkreuz.

Die entscheidenden Szenen vor der Pause.Video: SRF

Trotz zahlenmässiger Unterlegenheit war Barcelona auch in der zweiten Hälfte das klar aktivere und gefährlichere Team. Auch hätte es bei einem Handspiel eines Verteidigers bei einem Abstoss des Goalies wohl einen Penalty bekommen müssen. Atlético konnte nur selten Nadelstiche setzen. Einen solchen nutzte aber der eingewechselte Alexander Sörloth, der im Testspiel Norwegens gegen die Schweiz noch blass gewesen war, zum 2:0, indem er eine Flanke ins Netz spitzelte.

Den Vorsprung brachte Atlético mehr oder weniger souverän über die Zeit, auch, weil der Ersatzgoalie Juan Musso einen sehr sicheren Eindruck machte. Barcelona gingen mehr und mehr die Kräfte aus, gerade beim in der ersten Hälfte auffälligen Marcus Rashford. Auch Jungstar Lamine Yamal liess seine Brillanz ab und zu aufblitzen, konnte aber auch keine entscheidenden Akzente setzen.

Nach der ersten Heimniederlage, seit man wieder ins renovierte Camp Nou eingezogen ist, reist Barcelona am kommenden Dienstag mit einer grossen Hypothek nach Madrid. Spielerisch sind sie allerdings klar das bessere Team, dürfen sich dann aber keinerlei Fehler mehr leisten.

Der zweite Treffer von Atlético.Video: SRF

FC Barcelona - Atlético Madrid 0:2 (0:1)
SR Kovacs (ROU).
Tore: 45. Alvarez 0:1. 70. Sörloth 0:2.
Bemerkung: 44. Rote Karte Cubarsi (Barcelona/Notbremse). (nih/sda)

Cup Tree provided by Sofascore
Deutsche Hype-Liga kommt nach Zürich – und sorgt für grossen Ansturm auf Tickets
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Champions-League-Sieger seit 1993
1 / 35
Alle Champions-League-Sieger seit 1993

2025: PARIS SAINT-GERMAIN – Inter Mailand 5:0 (2:0)
quelle: keystone / ronald wittek
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Was denkst du, wer du bist?» – MAGA-Kommentatoren rechnen mit Trump ab
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Devils entlassen Manager Fitzgerald – was das für Hischier und Co. bedeutet
Die New Jersey Devils haben General Manager Tom Fitzgerald entlassen. Was bedeutet das für Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler?
Tom Fitzgerald ist nicht mehr General Manager der New Jersey Devils. Der Klub hat den 57-Jährigen in der Nacht auf Dienstag nach elf Jahren in der Organisation seines Amtes enthoben. 2015 kam er als Assistenz-GM nach New Jersey, fünf Jahre später übernahm er den Chefposten nach der Trennung von Ray Shero zunächst interimistisch, danach definitiv.
Zur Story