Hamas will Waffen nur unter 1 Bedingung niederlegen +++ 60'000 demonstrieren in Tel Aviv

Mujinga Kambundji möchte als Mutter an den nächsten Olympischen Spielen teilnehmen

Mujinga Kambundji führt ein erfülltes Leben. Ende November wird die Schweizer Spitzensprinterin erstmals Mutter, noch immer trainiert sie aber fast vollständig. Die Rückkehr im kommenden Jahr ist fest eingeplant.

Die je zweifache Europameisterin und Hallen-Weltmeisterin Mujinga Kambundji erlebt einen speziellen Sommer. In ihrer Heimat Bern sprach die 33-Jährige diese Woche mit Keystone-SDA über ihre Schwangerschaft, die Auswirkungen auf das Training und ihre Pläne für die Rückkehr in den Wettkampf. Klar ist: Sie will auch bei Olympia 2028 in Los Angeles am Start sein.