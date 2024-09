Rad-WM in Zürich live: Das Rennen der Frauen im Stream und Ticker

Vor dem Start gab es eine Schweigeminute für Muriel Furrer. Die 18-jährige Schweizerin zog sich bei einem Sturz im Juniorinnen-Rennen am Donnerstag Kopfverletzungen zu, die so schwer waren, dass sie im Spital verstorben ist.



Um 12.45 Uhr begann das Rennen in Uster, es führt über 154,1 Kilometer.



Zur ersten Fluchtgruppe des Tages gehörte mit Caroline Baur auch eine Schweizerin. Nach rund 50 Kilometern Vorausfahrt war es um dieses Trio geschehen.



Kaum war das Feld zusammen, löste sich eine nächste Gruppe mit letztlich elf Fahrerinnen. Mit Elena Hartmann gehörte erneut eine Schweizerin dazu – was dafür sorgte, dass ihre Teamkolleginnen hinten keine Verantwortung übernehmen mussten und Kräfte sparen konnten.

