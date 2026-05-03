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Formel 1: Der Grand Prix von Miami im Liveticker und SRF-Stream

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Der GP Miami startet früher als geplant – schlägt Mercedes nach dem Sprint zurück?

03.05.2026, 18:0003.05.2026, 18:15

Das Wichtigste in Kürze:

  • Nach einer fünfwöchigen Zwangspause infolge des Iran-Kriegs steht am Sonntag der vierte Grand Prix der Formel-1-Saison 2026 an.
  • WM-Leader Kimi Antonelli schuf sich mit der Eroberung seiner dritten aufeinanderfolgenden Pole-Position die beste Ausgangslage, um nach seinen GP-Siegen in China und Japan zum dritten Mal in Folge zu triumphieren und damit seine Führung in der WM-Wertung auszubauen.
  • Nico Hülkenberg im Hinwiler Audi hat mit Startposition 11 eine gute Ausgangslage. Gabriel Bortoleto geht dagegen zuhinterst ins Rennen.
  • Wegen befürchteter Unwetter in Südflorida beginnt das Rennen drei Stunden früher als geplant. Die neue Startzeit ist um 19 Uhr Schweizer Zeit. Mit watson bist du live dabei. (abu/sda)
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quelle: www.imago-images.de / imago images
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