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Der GP Miami startet früher als geplant – schlägt Mercedes nach dem Sprint zurück?
Das Wichtigste in Kürze:
- Nach einer fünfwöchigen Zwangspause infolge des Iran-Kriegs steht am Sonntag der vierte Grand Prix der Formel-1-Saison 2026 an.
- WM-Leader Kimi Antonelli schuf sich mit der Eroberung seiner dritten aufeinanderfolgenden Pole-Position die beste Ausgangslage, um nach seinen GP-Siegen in China und Japan zum dritten Mal in Folge zu triumphieren und damit seine Führung in der WM-Wertung auszubauen.
- Nico Hülkenberg im Hinwiler Audi hat mit Startposition 11 eine gute Ausgangslage. Gabriel Bortoleto geht dagegen zuhinterst ins Rennen.
- Wegen befürchteter Unwetter in Südflorida beginnt das Rennen drei Stunden früher als geplant. Die neue Startzeit ist um 19 Uhr Schweizer Zeit. Mit watson bist du live dabei. (abu/sda)