Winterthur ringt dem FCZ einen Punkt ab – das ist am Ende wohl zu wenig Bild: keystone

Ein Punkt gegen den FCZ ist wohl zu wenig: Winterthur steuert auf den direkten Abstieg zu

Der FC Winterthur beendet zwar seine Niederlagenserie, doch das 2:2 gegen den FC Zürich ist dennoch ein weiterer Rückschlag im Abstiegskampf.

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Winterthur – Zürich 2:2

Sieben Punkte beträgt der Rückstand des Schlusslichts auf den Vorletzten GC. Als Erstes müssen die Winterthurer nun hoffen, dass GC am Sonntag daheim gegen Servette keinen Sieg holt. Mit drei weiteren Zählern auf dem Konto wären die bald von Peter Zeidler trainierten Grasshoppers nicht mehr einzuholen. Zumindest bezüglich Motivation dürften die Hoppers den Genfern am Sonntag einiges voraus haben: Sie könnten mit einem Sieg nicht nur den FCW definitiv distanzieren, sondern sich auch noch dem FCZ bis auf fünf Punkte annähern. Für Servette geht es um nichts mehr.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Der FC Zürich verspielte den Sieg in Winterthur in der Schlussphase. Nach dem Penaltytor von Philippe Kény in der 69. Minute liess sich das Team von Carlos Bernegger, dem Platzhalter für den nach der Saison kommenden Marcel Koller, weit zurückdrängen. In der 96. Minute verwertete Winterthurs Topskorer Andrin Hunziker einen Elfmeter zum 2:2.

Bereits in der ersten Halbzeit hatten die kämpferisch tadellosen Winterthurer einen Rückstand wettgemacht. Nur zwei Minuten nach dem 0:1 durch Juan Perea traf Pajtim Kasami zum Ausgleich. Moral allein reicht aber nicht für den Verbleib in der Super League. Das Team von Patrick Rahmen ist in der Defensive zu anfällig. Die zwei Gegentore gegen den FCZ schraubten das Total auf 93. Mehr hat noch keine Mannschaft in einer Super-League-Saison kassiert.

Der FCZ gab in Winterthur zweimal einen Vorsprung aus der Hand. Bild: keystone

Winterthur - Zürich 2:2 (1:1)

8700 Zuschauer. - SR Cibelli.

Tore: 23. Perea (Kény) 0:1. 25. Kasami (Rohner) 1:1. 69. Kény (Penalty) 1:2. 96. Hunziker (Penalty) 2:2.

Winterthur: Kapino; Rohner (70. Ulrich), Arnold, Lüthi, Smith (46. Diaby); Kasami (78. Maksutaj), Stéphane Cueni (70. Buess), Jankewitz; Golliard, Hunziker, Burkart (70. Schneider).

Zürich: Huber; Hodza (70. Comenencia), Kamberi, Hack, Walker (61. Sauter); Palacio, Tsawa; Perea (70. Emmanuel), Di Giusto (61. Krasniqi), Ivan Cavaleiro (86. Vujevic); Kény.

Verwarnungen: 1. Kasami, 30. Palacio, 32. Stéphane Cueni, 37. Walker, 39. Perea, 90. Hunziker, 96. Huber.

Lausanne – Luzern 1:3

In der anderen Partie der Relegation Group vom Samstag, in der Lausanne-Sport und Luzern um die Ehre spielten, siegten die Innerschweizer nach Pausenrückstand mit 2:1. Tyron Owusu (53.) und Andrej Vasovic (66.) sorgten mit ihren Toren für die Wende.

Video: SRF

Lausanne-Sport - Luzern 1:3 (1:0)

5318 Zuschauer. - SR Qovanaj.

Tore: 19. Roche (Sow) 1:0. 53. Owusu (Ciganiks) 1:1. 66. Vasovic 1:2. 93. Vasovic (Villiger) 1:3.

Lausanne-Sport: Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Poaty (65. Fofana); Beloko (46. Lekoueiry), Roche, Custodio (78. Mollet); Butler-Oyedeji, Bair (71. Traore), Ajdini (65. Renovales).

Luzern: Loretz; Dorn, Freimann, Bajrami, Ciganiks; Owusu, Abe, Spadanuda (67. Villiger); Di Giusto; Kabwit, Vasovic.

Verwarnungen: 36. Sow, 45. Custodio, 67. Dorn, 80. Di Giusto. (abu/sda)

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