Der FC Basel muss gegen Trabzonspor im Rückspiel der Sechzehntelfinals der Conference League einen 0:1-Rückstand wettmachen. Trotz heikler Ausgangslage will Interimstrainer Heiko Vogel die Aufgabe bedacht angehen.

Bei der dritten Nachfrage kann sich Heiko Vogel eine Bemerkung nicht mehr verkneifen. Es ist früher Mittwochnachmittag, und der Interimstrainer des FC Basel erledigt den Pflichttermin mit den Medien, den es immer gibt am Vortag einer Partie im Europacup. Das Interesse ist beachtlich, steht für den FCB am Donnerstag (21.00 Uhr) im Rückspiel der Sechzehntelfinals in der Conference League gegen Trabzonspor doch der Verbleib auf der europäischen Bühne auf dem Spiel.