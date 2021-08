Sport

Basels Gegner in der Conference League kommen aus Aserbaidschan, Kasachstan und Zypern

Der FC Basel trifft in der Gruppenphase der neugeschaffenen Conference League auf Karabach Agdam, Kairat Almaty und Omonia Nikosia. Dies ergab die Auslosung in Istanbul.

Die Basler, die im ersten Topf gesetzt waren, sind in der Gruppe H zwar favorisiert, sie müssen sich gegen die Teams aus Aserbaidschan, Kasachstan und Zypern jedoch auf lange Reisen einstellen.

Die Gruppenphase des dritthöchsten Europacup-Wettbewerbs startet am 16. September. Die acht Gruppensieger ziehen direkt in die Achtelfinals ein. Die Gruppenzweiten ermitteln in einem Playoff gegen die Gruppendritten der Europa League die weiteren acht Achtelfinalisten. Der Final findet am 25. Mai in Tirana statt.

Die Gruppen in der Europa League Gruppe A: Lyon (Shaqiri), Glasgow Rangers (Itten), Sparta Prag, Bröndby Kopenhagen.



Gruppe B: Monaco, Eindhoven (Mvogo), Real Sociedad San Sebastian, Sturm Graz (Wüthrich).



Gruppe C: Napoli, Leicester City (Jakupovic), Spartak Moskau, Legia Warschau



Gruppe D: Olympiakos Piräus (GRE), Eintracht Frankfurt (Zuber, Sow), Fenerbahce Istanbul (Ademi), Royal Antwerpen (BEL; Frey).



Gruppe E: Lazio Rom, Lokomotive Moskau, Olympique Marseille, Galatasaray Istanbul.



Gruppe F: Braga (POR), Roter Stern Belgrad, Ludogorez Rasgrad (BUL), Midtjylland (DEN).



Gruppe G: Bayer Leverkusen (Trainer Seoane), Celtic Glasgow (Ajeti), Betis Sevilla, Ferencvaros Budapest.



Gruppe H: Dinamo Zagreb (Moubandje), Genk (BEL; Toma), West Ham United, Rapid Wien.

Liveticker: 27.8. Europa Conference League – Auslosung Schicke uns deinen Input Damit sind alle Gruppen der europäischen Wettbewerbe ausgelost Gruppe H FC Basel

Qarabag

Kairat Almaty

Omonia Nikosia Gruppe G Tottenham Hotspur

Stade Rennes

Vitesse Arnheim

Mura Gruppe F Kopenhagen

PAOK

Slovan Bratislava

Lincoln Red Imps Gruppe E Slavia Prag

Feyenoord Rotterdam

Union Berlin

Maccabi Haifa Gruppe D AZ Alkmaar

Cluj

Jablonec

Randers Gruppe C AS Roma

Zorya Luhansk

ZSKA Sofia

Bodo/Glimt Gruppe B KAA Gent

Partizan

Flora Talinn

Anorthosis Famagusta Gruppe A LASK

Maccabi Tel-Aviv

Alashkert

HJK Helsinki Topf 4: Lincoln Red Imps (GIB), Randers (DEN), Omonoia (CYP), Anorthosis (CYP), HJK Helsinki (FIN), Maccabi Haifa (ISR), Bodo/Glimt (NOR), Mura (SVN) Gruppe D: Jablonec Die Tschechen werden zu Alkmaar und Cluj gelost. Gruppe H: Kairat Almaty Kasachstan und Aserbaidschan sind die Reiseziele für den FCB. Gruppe G: Vitesse Arnheim Tottenham und Renne bekommen es mit Arnheim zu tun. Gruppe F: Slovan Bratislava Die Slowaken kommen zu Kopenhagen und PAOK. Gruppe E: Union Berlin Das Team von Urs Fischer reist nach Prag und Rotterdam. Gruppe C: ZSKA Sofia Luhansk und Roma werden auf die Bulgaren treffen. Gruppe B: Flora Talinn Die Esten kommen zu Gent und Partizan. Gruppe A: Alashkert Der erste armenische Vertreter in einer Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs trifft auf LASK und Maccabi Tel Aviv. Topf 3: Union Berlin (GER), CSKA Sofia (BUL), Vitesse Arnheim (NED), Slovan Bratislava (SVK), Jablonec (CZE), Alashkert (ARM), Flora Tallinn (EST), Kairat Almaty (KAZ) Gruppe H: Qarabag Der FC Basel muss nach Aserbaidschan. Gruppe D: CFR Cluj Die Rumänen, die in der Champions-League-Qualifikation von YB ausgeschaltet wurden, treffen auf AZ Alkmaar. Gruppe G: Stade Rennes Das französische Team trifft auf Tottenham. Gruppe C: Zorya Luhansk Die Ukrainer treffen auf die AS Roma. Gruppe F: PAOK Die Griechen kommen in die Gruppe mit dem FC Kopenhagen. Gruppe E: Feyenoord Rotterdam Die Niederländer, die in der Qualifikation den FC Luzern ausgeschaltet haben, treffen auf Slavia Prag. Gruppe B: Partizan Belgrad Die Serben werden KAA Gent zugelost. Gruppe A: Maccabi Tel Aviv Die Israelis treffen auf LASK. Topf 2: Feyenoord (NED), Karabach Agdam (AZE), Maccabi Tel-Aviv (ISR), PAOK (GRE), Rennes (FRA), Partizan (SRB), CFR Cluj (ROU), Zorya Luhansk (UKR) Gruppe H: FC Basel Der FCB ist der letzte Klub, der aus Topf 1 gezogen wird. Nun werden den Gesetzten die ersten Gegner aus Topf 2 zugelost. Gruppe G: Tottenham Hotspur Gruppe F: FC Kopenhagen Gruppe E: Slavia Prag Gruppe D: AZ Alkmaar Gruppe C: AS Roma José Mourinho wird in seiner ersten Saison bei Rom an der Conference League teilnehmen. Gruppe B: KAA Gent Gruppe A: LASK Das österreichische Team wird als erstes gezogen. Topf 1: AS Roma (ITA), Tottenham Hotspur (ENG), Basel (SUI), Slavia Prag (CZE), Kopenhagen (DEN), Gent (BEL), Alkmaar (NED), LASK (AUT) Gruppenerste direkt im Achtelfinal, Gruppenzweite in Playoffs Wie in der Europa League sind auch in der Conference League die Gruppensieger direkt für die Achtelfinals qualifiziert. Die Gruppenzweiten spielen in Hin- und Rückspiel gegen die Gruppendritten der Europa League um die verbleibenden Plätze im Achtelfinal. Teams aus gleichen Ländern werden nicht in dieselbe Gruppe gelost Zudem können die armenischen und aserbaidschanischen Vertreter nicht gegeneinander spielen. Hintergrund sind die militärischen Auseinandersetzungen der beiden Länder. Die Teams sind in vier Töpfe eingeteilt Je Topf wird eines Team in jede der acht Gruppen eingeteilt. Der FC Basel befindet sich gemeinsam mit Tottenham und AS Rom im ersten Topf. Giorgio Marchetti erklärt das Losverfahren Der Italiener hat seinen dritten Auftritt in den letzten 24 Stunden. Wie bereits bei der Auslosung der Champions und der Europa League erklärt Marchetti auch die Regularien der neu geschaffenen Conference League. Bild: keystone Nihat Kahveci wird als zweiter Helfer bei der Auslosung vorgestellt Der ehemalige türkische Nationalspieler spielte unter anderem bei Villarreal und Besiktas Istanbul. Der Final wird in Tirana stattfinden Der ehemalige albanische Nationalspieler Lorik Cana, der unter anderem für Marseille und Lazio Rom spielte, fungiert als Losfee. Bild: ARMANDO BABANI/EPA/KEYSTONE Aleksander Ceferin führt den neuen Wettbewerb ein «Fussball ist unsere Leidenschaft und es sollen auch Klubs aus kleineren Ländern davon träumen können, einen internationalen Titel zu gewinnen und sich mit grösseren Teams messen können. Fussball soll nicht nur für die grossen Klubs, sondern auch für die kleinen da sein.» Laura Wontorra und Pedro Pinto führen durch die Auslosung Wie bereits bei der Auslosung der Champions und der Europa League bilden die Deutsche und der Portugiese das Moderatoren-Duo. Die Gruppeneinteilung der Europa League The 2021/22 Europa League group stage is set! 🤩



The 2021/22 Europa League group stage is set! 🤩

🤔 Most exciting group?#UELdraw pic.twitter.com/X5gEpxegzp — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 27, 2021

Die Lostöpfe:

Topf 1: AS Roma (ITA), Tottenham Hotspur (ENG), Basel (SUI), Slavia Prag (CZE), Kopenhagen (DEN), Gent (BEL), Alkmaar (NED), LASK (AUT).



Topf 2: Feyenoord (NED), Karabach Agdam (AZE), Maccabi Tel-Aviv (ISR), PAOK (GRE), Rennes (FRA), Partizan (SRB), CFR Cluj (ROU), Zorya Luhansk (UKR).



Topf 3: Union Berlin (GER), CSKA Sofia (BUL), Vitesse Arnheim (NED), Slovan Bratislava (SVK), Jablonec (CZE), Alashkert (ARM), Flora Tallinn (EST), Kairat Almaty (KAZ).





Topf 4: Lincoln Red Imps (GIB), Randers (DEN), Omonoia (CYP), Anorthosis (CYP), HJK Helsinki (FIN), Maccabi Haifa (ISR), Bodo/Glimt (NOR), Mura (SVN). 🔮 Draw Day! Heute werden unsere Gruppengegner in der @europacnfleague ausgelost 😬#FCBasel1893 #MirSinBasel #UECL #UECLdraw #rotblaulive https://t.co/R4SEXmOwKE — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) August 27, 2021 Auch mit dabei in der Conference League ist der FC Basel, dank des gestrigen Zittersiegs im Penaltyschiessen gegen Hammarby Stockholm. Die Basler sind aufgrund ihrer guten Leistungen in europäischen Wettbewerben im ersten Lostopf mit Tottenham oder der AS Rom zu finden.AS Roma (ITA), Tottenham Hotspur (ENG), Basel (SUI), Slavia Prag (CZE), Kopenhagen (DEN), Gent (BEL), Alkmaar (NED), LASK (AUT).Feyenoord (NED), Karabach Agdam (AZE), Maccabi Tel-Aviv (ISR), PAOK (GRE), Rennes (FRA), Partizan (SRB), CFR Cluj (ROU), Zorya Luhansk (UKR).Union Berlin (GER), CSKA Sofia (BUL), Vitesse Arnheim (NED), Slovan Bratislava (SVK), Jablonec (CZE), Alashkert (ARM), Flora Tallinn (EST), Kairat Almaty (KAZ).Lincoln Red Imps (GIB), Randers (DEN), Omonoia (CYP), Anorthosis (CYP), HJK Helsinki (FIN), Maccabi Haifa (ISR), Bodo/Glimt (NOR), Mura (SVN). Historische erste Auslosung Diese Saison wird erstmals die neu geschaffene Europa Conference Leauge ausgetragen. Dementsprechend kommt es heute Nachmittag zur historischen ersten Gruppenauslosung des Wettbewerbs. Um 13.30 Uhr geht es los.

(nih/sda)

