«Pflicht ist erledigt» – das sagen die FCB-Akteure zum Einzug in die Conference League

Der FC Basel musste zittern, schaffte es am Ende aber doch. Im Penaltyschiessen setzen sich die Basler gegen Hammarby Stockholm durch und qualifizieren sich für die Gruppenphase bei der erstmaligen Austragung der Europa Conference League.

Heute Nachmittag um 13.30 Uhr findet die Auslosung der Gruppen statt. Doch vorher wollen wir noch wissen, wie denn Spieler und Trainer beim FC Basel den Krimi in Schweden gesehen haben.

Topf 1: AS Roma (ITA), Tottenham Hotspur (ENG), Basel (SUI), Slavia Prag (CZE), Kopenhagen (DEN), Gent (BEL), Alkmaar (NED), LASK (AUT). Topf 2: Feyenoord (NED), Karabach Agdam (AZE), Maccabi Tel-Aviv (ISR), PAOK (GRE), Rennes (FRA), Partizan (SRB), CFR Cluj (ROU), Zorya Luhansk (UKR). Topf 3: Union Berlin (GER), CSKA Sofia (BUL), Vitesse Arnheim (NED), Slovan Bratislava (SVK), Jablonec (CZE), Alashkert (ARM), Flora Tallinn (EST), Kairat Almaty (KAZ). Topf 4: Lincoln Red Imps (GIB), Randers (DEN), Omonoia (CYP), Anorthosis (CYP), HJK Helsinki (FIN), Maccabi Haifa (ISR), Bodo/Glimt (NOR), Mura (SVN).

Das sagen Fabian Frei und Trainer Patrick Rahmen im SRF-Interview …