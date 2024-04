Liveticker

Spiel 3 im Playoff-Final: Legt Lausanne nach oder schlägt der ZSC wieder zurück?

Am Samstagabend geht in Zürich der Playoff-Final in der Schweizer Eishockey-Meisterschaft zwischen den ZSC Lions und dem Lausanne Hockey Club in die nächste Runde. Zum ersten Mal in diesen Playoffs müssen die ZSC Lions auf eine Niederlage reagieren. Nach der 2:4-Niederlage vom Donnerstag in Lausanne steht es in der Serie 1:1.

Derweil der Qualifikationssieger erstmals ein Spiel in den laufenden Playoffs verloren hat, bewegt sich Lausanne in bekanntem Gebiet. Schon im Viertelfinal gegen Davos und im Halbfinal gegen Fribourg-Gottéron setzte sich Lausanne am Ende durch, obwohl es das erste Spiel verloren hatte.