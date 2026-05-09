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FCZ könnte sich im Derby gegen GC den Ligaerhalt sichern + Winti muss gewinnen
- In der drittletzten Runde der Super League stehen am Samstag die sechs Mannschaften der Relegation Group im Einsatz. Der FC Zürich empfängt dabei die Grasshoppers ab 18.00 Uhr im Letzigrund zum Zürcher Derby. Für Peter Zeidler wird es das erste Spiel an der Seitenlinie von GC werden.
- Zeitgleich spielt Winterthur auf der Schützenwiese gegen Lausanne-Sport. Ein Sieg im Kampf gegen den direkten Abstieg ist für die letztplatzierten Winterthurer eigentlich Pflicht.
- Sollte Winterthur heute nicht mehr Punkte als GC machen, sind die Eulachstädter definitiv abgestiegen. Aktuell liegt der FCW sieben Punkte hinter den Hoppers und hat das deutlich schlechtere Torverhältnis. Der FC Zürich könnte sich am Samstagabend mit einem Punktgewinn gegen GC den Klassenerhalt sichern.
- Um 20.30 Uhr trifft der FC Luzern zuhause auf Servette. Beide Teams können in dieser Saison nicht mehr absteigen. (riz/sda)