Eishockey National League live: Alle Spiele der Runde im Ticker

Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

Neuseelands beste Botschafter tragen Schwarz – und wollen den nächsten WM-Titel

Für Neuseelands Nationalteam ist eine Rugby-WM in verschiedener Hinsicht eine Bewährungsprobe. Das in der Heimat noch vor einigen Wochen kritisierte Vorzeigeteam des Landes hat bisher in Frankreich alles richtig gemacht und spielt am Freitag um den Finaleinzug.

Neuseeland hat nur etwas mehr als fünf Millionen Einwohner und schreibt im Sport meistens kleinere Geschichten. An Olympischen Spielen hat es nicht ganz halb so viele Medaillen gewonnen wie die etwas grössere Schweiz. Meistens steht das Land im Schatten von Australien, des 4500 Kilometer entfernten grossen Nachbarn auf der anderen Seite des Tasmanischen Meeres.