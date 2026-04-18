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Schweizer Cup: Lausanne-Ouchy gegen GCZ live im Stream und Ticker

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GCZ im Cup-Halbfinal Favorit – überrascht Lausanne-Ouchy erneut?

18.04.2026, 18:4518.04.2026, 18:49
  • Ab 19.15 Uhr ermitteln Stade Lausanne-Ouchy und die Grasshoppers den ersten Cupfinalisten. Auf der Pontaise sind die Gäste der Favorit. Doch der Rekordsieger (19 Titel) ist gewarnt. Mit Winterthur und Luzern schaltete der Vierte der Challenge League in dieser Kampagne bereits zwei Teams aus der Super League aus.
  • GCZ setzte sich in seinem Viertelfinal in einem spektakulären Spiel gegen Sion mit 4:3 nach Verlängerung durch. Zuletzt stand GCZ im Jahr 2013 in einem Cup-Final und gewann diesen gegen den FC Basel.
  • Das Spiel kann im Stream und Ticker bei watson live mitverfolgt werden. (car/sda)
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